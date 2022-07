A la Une . Loto à La Réunion : Il empoche 16 millions d'euros et démissionne dans la foulée

Ce jeudi, la somme de 16 millions d'euros a été remise par la Française des jeux au gagnant du tirage du 6 juillet dernier. Il s'agit du deuxième plus gros gain du département. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 à 08:55

Ce jeudi 21 juillet en région parisienne, la Française des jeux (FDJ) a remis la somme de 16 millions d’euros au couple de gagnants qui a remporté le jackpot Loto du mercredi 6 juillet dernier à La Réunion.



C'est le deuxième plus gros gain FDJ dans le département qui avait enregistré un gain record le 24 mai dernier avec 50 millions d’euros remportés à Saint-Pierre à Euromillions.



Au sein de ce couple, c’est monsieur qui valide régulièrement les grilles de Loto, avec la même combinaison depuis une dizaine d’années. Le chanceux a découvert les résultats du tirage sur son lieu de travail, lors d’une pause. Immédiatement, il en a informé son patron et lui a présenté sa démission.



La seconde à prendre connaissance de la bonne nouvelle fut sa compagne à qui il a annoncé : "Tu n’auras plus à te soucier de l’avenir. Nous avons gagné au Loto!", relate la Française des jeux.

"C'est important de rester simple"



Après avoir découvert le montant de leur gain, 16 millions d’euros, le couple a indiqué connaitre la valeur des choses et savoir ce que représente une telle somme. Les projets sont nombreux dans leurs têtes et ils souhaitent concrétiser des rêves qu’ils mûrissent depuis longtemps, comme la découverte de l’Australie ou une croisière dans les fjords.



Prochainement, les gagnants qui souhaitent conserver l'anonymat ont prévu d'emmener la famille dans un célèbre parc d’attractions, comme promis à leurs petits-enfants. Ils projettent également de s’offrir une voiture, d’effectuer quelques travaux dans leur maison, d’acquérir un pied-à-terre en métropole ou encore de découvrir des restaurants gastronomiques. Mais dans leur quotidien, il n'y aura pas de changement : "La folie des grandeurs, ça ne nous ressemble pas. Nous continuons de regarder les prix. C'est important de rester simple".



La combinaison gagnante était la suivante : 10, 16, 25, 43, 44, numéro chance 4.

Les plus gros gains de La Réunion



Pour mémoire, le 30 août 2013, 12.821.119 euros étaient remportés à l'Euromillions à Sainte-Clotilde. Le 17 septembre 2012, 12 millions étaient également gagnés sur la même commune au Loto. Enfin, le 13 février 2016, ce sont 10 millions d'euros qui avaient été remportés au Loto au Tampon.