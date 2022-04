A la Une . Loto : Un grand gagnant à 6 millions d'euros dit adieu à son gain

Après 60 jours sans nouvelles, la Française des Jeux a confirmé la forclusion du gain de 6 millions d'euros remporté le 12 février dernier par un joueur en Loire-Atlantique. Ce jackpot récupéré par la FDJ sera certainement remis en jeu dans les mois/années à venir lors d'un tirage spécial "Super Loto" comme ça a été le cas en 2013 avec le Super Loto de l'inconnu. Cela fait 11 ans qu'un jackpot Loto n'avait pas été forclos. Par LG - Publié le Vendredi 22 Avril 2022 à 09:56





Un fait rarissime au Loto ! Cela faisait 11 ans qu’un jackpot Loto n’était pas resté "non réclamé". En 2011, un joueur de Haute-Loire avait lui aussi laissé expirer son ticket gagnant d’une valeur de 8 millions d’euros. Au-delà des jackpots Loto, les gains non réclamés sont en revanche assez courants en ce qui concerne les gains intermédiaires avec plus de 70 millions d’euros récupérés par l’État en 2021.



Concernant les très gros lots, l’année 2022 a déjà vu un joueur Euromillions ne pas réclamer 1 million d’euros dans l’Aude. En 2021, deux gagnants My Million sont également restés inconnus et ont perdu leur million d’euros respectifs.



Avec cette cagnotte de 6 millions d’euros, la FDJ proposera dans les mois ou années qui viennent un tirage spécial.



