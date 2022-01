A la Une .. Loto : Un gagnant dans l'Oise rafle 7 millions d'euros

La chance est revenue en Picardie avec un nouveau millionnaire dans le département de l’Oise. Lors du tirage Loto du lundi 17 janvier 2022, un joueur est parvenu à trouver l’intégralité de la combinaison gagnante, remportant la totalité de la cagnotte pour 7 millions d’euros, rapporte Tirage-gagnant.com. Il s’agit là du 2e millionnaire Loto en 2022, mais surtout du 3e plus gros gain enregistré dans ce département. Par N.P - Publié le Mardi 18 Janvier 2022 à 09:07





Dès le lundi 3 janvier, un joueur de Charente-Maritime a remporté la somme de 3 millions d’euros. C’est la deuxième fois en 2022 qu’un jackpot Loto est remporté. Avec son gain de 7 millions d’euros, ce gagnant de l’Oise devient un millionnaire de référence et monte sur la 3e marche du podium. Le record de gains enregistré dans le département de l’Oise est de 8 millions d’euros, un jackpot remporté en 2014 à Chambly, suivi par une cagnotte équivalente à 7,5 millions d’euros remportés à Gouvieux en 1996.



La dernière fois qu’un joueur Loto avait remporté un jackpot dans l’Oise, c’était le 7 mars 2020, à la veille du confinement du covid19. Une grille cochée à Pont-Ste-Maxence avait permis à un joueur de remporter 4 millions d’euros. Plus récemment, un joueur de Clépy-en-Valois a remporté 1 million d’euros, c’était lors d’un tirage My Million au soir du 18 juin.



Le chanceux a désormais 60 jours pour se rapprocher de la Française des jeux. Davantage d’informations seront dévoilées à la suite de son paiement par les services de la FDJ.



