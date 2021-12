A la Une . Loto : Le jackpot de 30 millions d'euros remporté, un gain historique

Le jackpot de 30 millions d'euros mis en jeu au Loto a été remporté ce samedi. Il s'agit du plus gros gain depuis le lancement du jeu. Par N.P - Publié le Dimanche 5 Décembre 2021 à 07:13

C'est un record. Le jackot de 30 millions d'euros a été remporté lors du tirage du Loto de ce samedi. Après 28 tirages de suite sans qu'un joueur rafle la mise, une grille a été gagnante en France dans le département breton d’Ille-et-Vilaine, rapporte Tirage-Gagnant.com.



Pour remporter le gros lot, il fallait avoir trouvé l’intégralité des numéros gagnants suivants : 5 18 23 34 44 et le n° Chance. Pour les joueurs ayant opté pour le 2nd tirage, les numéros gagnants sont les suivants : 1 7 14 33 39. Il existe plus de 19 millions de combinaisons différentes.



Ce gain historique est le plus important jamais remporté depuis le lancement du jeu en 1976. En un peu plus de deux mois, ce sont deux records qui ont été dépassés coup sur coup, précise le média. Le 11 septembre dernier, un joueur en ligne remportait en effet 26 millions d’euros et mettait fin à une hégémonie du gagnant de Sarcelles de 10 années.