A la Une .. Loto : Le 1er gagnant de l'année gagne 17 millions en jouant en ligne

Le premier gagnant de l'année a gagné 17 millions d'euros au Loto grâce à une grille remplie en ligne. Par N.P - Publié le Lundi 16 Janvier 2023 à 09:54





• Pour toucher le gros lot, il fallait avoir coché les numéros suivants : 13 14 22 36 40 et le numéro Chance 9. Une seule et unique grille s’est offert l’intégralité des 17 millions d’euros, mais pour 1 million d’autres joueurs, ce sont au moins un remboursement de leur grille pour 2,20€ auquel ils ont eu droit. Parmi les autres beaux gagnants de cette soirée du 14 janvier, citons 61 joueurs qui ont trouvé 4+1 numéros, empochant 6000€ ainsi qu’un joueur qui a raflé la totalité de la cagnotte additionnelle Loto pour 209 000€. Gagnant Loto sur internet : l’année 2023 débute fort avec 17M€



• La cagnotte de 17 millions d’euros remportée ce 14 janvier marque une « base » très élevée pour débuter cette année 2023. Il ne fait guère de doute qu’elle restera pendant de nombreuses semaines comme cagnotte de référence pour cette année.



• En 2022, ce sont 6 joueurs Loto qui avaient remporté des jackpots en ligne sur FDJ.fr. Parmi ces joueurs, les deux gains les plus importants en faisant partie, raflant 21 et 20 millions d’euros au Loto.

Un anonymat totalement conservé, mais pas de division du jackpot possible !



• Pour ce nouveau chanceux en ligne, c’est l’assurance d’un anonymat garanti à 100% puisque la Française des jeux ne communiquera aucune information géographique le concernant. Cet avantage, exclusif pour les joueurs en ligne cache également un inconvénient peu connu... l’impossibilité de partager son gain avec ses proches.



• Lorsqu’une cagnotte Loto est remportée en ligne, celle-ci est intégralement affiliée au propriétaire du compte, sans avoir la possibilité de se faire payer un lot en groupe défiscalisé. En effet, lorsque l’on joue en point de vente, la possibilité vous est offerte de céder une partie de votre jackpot avec des membres de votre famille en cas de jeu partagé. Le tirage du Loto de ce samedi 14 janvier 2023 proposait un jackpot de 17 millions d’euros qui faisait suite à 7 tirages consécutifs sans le moindre gagnant depuis le tirage Loto du Nouvel An. Lors de cette soirée et au lendemain d’un tirage Super Loto du vendredi 13 qui a vu une affluence massive, mais toujours sans millionnaire, la chance a finalement fait le bonheur d’un joueur qui a coché sa grille sur internet depuis FDJ.fr, rapporte Tirage-gagnant.com • Pour toucher le gros lot, il fallait avoir coché les numéros suivants : 13 14 22 36 40 et le numéro Chance 9. Une seule et unique grille s’est offert l’intégralité des 17 millions d’euros, mais pour 1 million d’autres joueurs, ce sont au moins un remboursement de leur grille pour 2,20€ auquel ils ont eu droit. Parmi les autres beaux gagnants de cette soirée du 14 janvier, citons 61 joueurs qui ont trouvé 4+1 numéros, empochant 6000€ ainsi qu’un joueur qui a raflé la totalité de la cagnotte additionnelle Loto pour 209 000€. Gagnant Loto sur internet : l’année 2023 débute fort avec 17M€• La cagnotte de 17 millions d’euros remportée ce 14 janvier marque une « base » très élevée pour débuter cette année 2023. Il ne fait guère de doute qu’elle restera pendant de nombreuses semaines comme cagnotte de référence pour cette année.• En 2022, ce sont 6 joueurs Loto qui avaient remporté des jackpots en ligne sur FDJ.fr. Parmi ces joueurs, les deux gains les plus importants en faisant partie, raflant 21 et 20 millions d’euros au Loto.Un anonymat totalement conservé, mais pas de division du jackpot possible !• Pour ce nouveau chanceux en ligne, c’est l’assurance d’un anonymat garanti à 100% puisque la Française des jeux ne communiquera aucune information géographique le concernant. Cet avantage, exclusif pour les joueurs en ligne cache également un inconvénient peu connu... l’impossibilité de partager son gain avec ses proches.• Lorsqu’une cagnotte Loto est remportée en ligne, celle-ci est intégralement affiliée au propriétaire du compte, sans avoir la possibilité de se faire payer un lot en groupe défiscalisé. En effet, lorsque l’on joue en point de vente, la possibilité vous est offerte de céder une partie de votre jackpot avec des membres de votre famille en cas de jeu partagé.