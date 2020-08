International Loto : La méthode d’un mathématicien qui a déjà gagné 14 fois

Pour trouver les 6 bons numéros à chacun sa méthode: date d’anniversaire ou autres marquantes, chiffres fétiches…Un mathématicien et économiste, Stefan Mandel, a lui misé sur le calcul de l’ensemble des combinaisons possibles, 3.838.380 pour 40 boules et sur l’achat de tous ces tickets. Les potentiels investisseurs restant à convaincre.



Une fois le pactole décroché, la somme empochée sera partagée. Afin de bénéficier d’une plus grosse part, il faudra renouveler la technique en achetant un nombre de ticket plus important.



Le premier essai du mathématicien s’est déroulé en Roumanie dans les années 60. Sa méthode lui a permis de s’installer en Australie où il a réalisé la manœuvre à plus grande échelle mais aussi aux Etats-Unis. Il décroche le gros lot ainsi 14 fois.



Aujourd’hui la méthode est interdite en Australie. Pour le Loto français et l’Euromillions, le nombre de combinaisons est bien trop élevé. Selon Euromillions Loterie, il faudrait se procurer 292 millions de tickets et dépenser 584 millions de dollars.





