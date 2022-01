A la Une .. Loteries FDJ : les tirages du Nouvel An ont souri aux joueurs français, 2 nouveaux multimillionnaires

Quelle incroyable fin d’année 2021 pour deux joueurs français qui sont repartis chacun avec de très

grosses cagnottes. Que ce soit le tirage du Super Loto (13M€) ou le tirage de l’Euromillions (17,5M€), les deux pactoles n’ont pas tenu devant la pression des joueurs, rapporte Tirage-Gagnant.com. Récit sur cette dernière soirée qui augure une formidable année 2022. Par N.P - Publié le Mardi 4 Janvier 2022 à 10:15





Super Loto du Nouvel An : plus de 7 millions de grilles ont été jouées en France et 1,9 million d’entre elles a été gagnantes. Devant une participation aussi forte, le jackpot de 13 millions d’euros n’a pas tenu et c’est un joueur sur internet (FDJ.fr) qui a décroché la cagnotte. Pour remporter le gros lot, il fallait avoir joué les numéros 1 2 11 18 48 et le numéro Chance 7. En plus de ce gagnant, ce sont 10 joueurs qui ont su trouver les 5 bons numéros et qui ont chacun remporté 74 864€. Pour cette soirée exceptionnelle du Nouvel An, la FDJ a également récompensé 50 joueurs par une tombola distribuant 50 codes Loto d’une valeur de 20 000€.



En 2021, 36 joueurs ont remporté des jackpots au Loto, raflant des gains de 1,5 million d’euros jusqu’à 30 millions d’euros, le record historique de la loterie nationale remporté à Orgères le 4 décembre.



Euromillions du Nouvel An : pas de cagnotte spéciale pour la nouvelle année à la loterie européenne, mais une remise en jeu toute fraîche du pactole pour 17 millions d’euros. À l’issue de ce tirage et contre toute attente, c’est une nouvelle fois un joueur français qui a raflé la mise, le 6e en 2021 et le 116e gagnant Euromillions pour l’hexagone depuis 2004. Aux côtés de ce chanceux, un autre joueur français a quant à lui remporté le gain My Million de 1 million d’euros dans la région Nouvelle-Aquitaine.



Pour le moment, aucune information complémentaire concernant ces gagnants n’a été dévoilée par la Française des jeux. Il faudra attendre le paiement de ces derniers avant d’en savoir plus. Ci-dessous, retrouvez quelques infographies d’illustration avec notamment les gagnants Euromillions en 2021 au niveau national et européen.

