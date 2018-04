Lorsque son Eminence baisse son slip !

evant la brillante et infructueuse prestation de Nicolas Hulot rendue à Notre Dame des Landes pour tenter de calmer un jeu pyromaniaque allumé conjointement par les incapacités gouvernementales d’aujourd’hui et d’hier et quelques fous SDF, anarchistes, fainéants, vivant aux crochets de la société, le gouvernement a dû réagir de peur de perdre la face. C’est ainsi que le premier ministre, en fin de recours, a été le seul à décider avant ou conjointement avec E.Macron en lieu et place de N.Hulot. Bravo pour la délégation de responsabilité. Mais nous sommes dans la macronisme, non ?

Devant ce foutoir révélateur de l’impuissance régalienne, notre prem’ ministre a décalé l’ultimatum au 14 mai pour régulariser la situation des Zadistes : proposer un projet d’implantation et d’exploitation viables en vue de rentrer dans le droit commun, sous peine d’avoir obligation de quitter les lieux et d’être relogés aux frais du contribuable……..OUI, à vos frais !



Là où je coince, c’est que les anciens propriétaires de terrains, agriculteurs de leur état, bien qu’indemnisés, ont dû quitter leur exploitation. Tout cela pour laisser la place à des voyous qui ont investi des terres ne leur appartenant pas et qui n’ont pas été foutus de pondre un projet sérieux en tant d’années d’occupation.

Au moment où Macron rêve d’être le maître du Monde, son fondé de pouvoir abdique.



Alain NIVET

Bellepierre