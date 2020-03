Lorsque les militants de Maurice Gironcel et d'Aline Murin Hoarau s'adressent doigts d'honneur et gros mots

Les militants des candidats font tellement feu de tout bois qu’il arrive qu’ils se croisent sur un même site et à la même heure. C’est ce qui est arrivé ce mardi matin à Sainte-Suzanne.



Alors qu’Aline Murin Hoarau et ses sympathisants marquaient une pause fraîcheur au Parc du Bocage, les militants du candidat et maire-sortant Maurice Gironcel sont venus également quadriller le terrain.



La vidéo enregistrée par la candidate Aline Murin Hoarau, ex-adjointe PCR lors du précédent mandat de Maurice Gironcel, vient illustrer la tension qui jalonne la dernière ligne droite des élections où tous les coups sont permis, ou presque. Il n’y a pas que les militants qui étaient de sortie : doigts d’honneur et gros mots battent le pavé également.



Plus que trois jours de libre expression avant de laisser parler les urnes.