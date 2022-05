A la Une .. Lorsque la bagarre pour une garde d’enfant s’invite dans la cour d’école

​Une mère de famille dionysienne a porté plainte contre la directrice d’une école pour "complicité de soustraction d’enfant à personne ayant la garde". L’établissement n’avait pas trouvé à redire lorsque le père était venu récupérer sa fille un vendredi matin. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 5 Mai 2022 à 12:55

Environ 120.000 divorces sont prononcés par an sur le territoire français. Ces ruptures conjugales rejaillissent très souvent sur le personnel éducatif lui aussi pris entre deux feux. C’est ce qui se passe dans une école de Saint-Denis depuis le mois de février.



Le 11 de ce mois-là, le père d’une enfant scolarisée dans cette école privée catholique vient récupérer sa fille au portail. La cheffe d’établissement remet l’enfant au papa et prévient la maman quelques minutes après. Cette dernière n’en revient pas et remue ciel et terre pour retrouver sa fille au plus vite en sollicitant l'appui des policiers du chef-lieu. Elle ne récupérera son enfant que deux jours plus tard.

"Ma fille a passé 48h avec le géniteur. Je l’ai récupérée elle avait 1 kg en moins et une mycose vulvaire", raconte la maman, certificat médical à l’appui. Ce qu'elle considère comme une faute de l’établissement combinée à l’état de santé de sa fille l’incite alors à porter doublement plainte, tout d'abord à l'encontre de la directrice de l’établissement pour "complicité de soustraction d’enfant à personne ayant la garde" puis à l’encontre du père tout naturellement.



Plainte contre plainte



"J’avais signalé en début d’année scolaire à l’établissement que moi seule et mes parents étaient susceptibles de pouvoir récupérer ma fille à l’école. Lorsque l’incident est arrivé, le jugement qui prévalait indiquait que mon ex-conjoint ne pouvait voir notre fille que les dimanches des semaines paires, de 14 à 18h", détaille la maman très remontée contre cette mauvaise appréciation de la situation par l’établissement car, à sa connaissance, le père s’était présenté au portail de l’école en brandissant un courrier de son avocat. "Depuis quand un courrier vaut plus qu’un jugement", questionne-t-elle dans la suite logique de sa plainte dans laquelle elle ne manquera pas de soutenir que sa fille est en danger en présence de son père.



Contacté, le rectorat relève tout d’abord le caractère très habituel de ce genre de situation, au vu du nombre de séparations, dans laquelle les chefs d’établissement doivent faire face, eux aussi, aux conséquences des divorces dans la gestion des sorties des élèves concernés.



"Le rectorat est régulièrement saisi pour des cas de conflit entre parents concernant la garde des enfants. Même s’il s’agit d’une école privée sous contrat avec l’Etat, les plaintes remontent soit au niveau du rectorat par le biais de l’inspecteur de circonscription ,soit au directeur d’école", nous informe-t-on du côté du rectorat.



"Lorsque le cas se présente, l’inspecteur de circonscription doit ainsi obtenir l’ensemble des pièces officielles disant qui a l’autorité parentale et, à ce moment-là, il y a la règle qui est mise en place au niveau de l’école. Une école ne peut pas refuser de remettre l’enfant à un de ses parents tant qu’il n’a pas la pièce officielle justificative de l’autorité parentale", explique le rectorat sans vouloir entrer dans le cas particulier de ce couple.

La directrice de l’école a bien voulu répondre à nos questions. "Ce que la maman a fait remonter est totalement faux. Il faut savoir que le père est venu à l’école en me remettant une décision de justice que la maman ne m’avait jamais remise, en me disant que le père n’avait jamais reconnu son enfant, qu’il n’a jamais été présent depuis la naissance. Au mois de janvier, j’ai eu une demande de rendez-vous de la part du père afin qu’il me remette une décision de justice, à savoir celle disant qu’il a l’autorité parentale et qu’il a reconnu son enfant et qu’il doit donc récupérer son enfant une fois tous les quinze jours, le vendredi uniquement, chose que la maman ne respecte pas", avise la directrice. Selon elle, "le rectorat dispose de tous les éléments nécessaires et ça ne va pas en faveur de la maman".



La radiation demandée n’arrive pas



Dans l’histoire, le père nous fait part de sa sensation d’être mis à l’écart. Il apporte le contradictoire nécessaire dans ce genre de dossier très délicat sur fond de rupture amoureuse. Selon lui, le jugement rendu en septembre était d’application immédiate, ce que conteste la maman en invoquant le fait que le jugement n’a été signifié aux parties que le 26 janvier 2022, repoussant ainsi de trois mois la possibilité que le père puisse récupérer l'enfant à la sortie des classes.



"Il y a un jugement rendu le 23 septembre 2021. Ce document précise qu’à partir du 1er octobre 2021 jusqu’au 31 décembre, j’avais la visite de ma fille le dimanche après-midi tous les week-end pairs, de 14h à 18h. A chaque fois que je me rendais chez madame (…), elle n’était jamais là. À partir de fin janvier, en menant mon enquête, j’ai pu savoir que ma fille n’était plus à la crèche mais à l’école. J’ai pris rendez-vous avec la directrice de cette école et elle m’a dit : 'ah bon, je croyais que vous étiez mort !', partage-t-il cette remarque formulée par la directrice. "Du coup, j’ai ramené le jugement officiel", explique le papa qui, avant cet épisode devant le portail de l’école, avait essuyé, dit-il, des tentatives ratées pour récupérer sa fille le temps d’un week-end.



Outre le courrier recommandé ou encore l’envoi d’huissier au domicile de la maman pour faire constater le blocage, "le premier week-end où je devais récupérer ma fille, je m’étais présenté à l’école à 16h mais il s’est avéré que la maman avait récupéré sa fille depuis 14h donc il était impossible pour moi d’exercer mes droits de père", explique-t-il une situation déjà "très compliquée avec madame". Au vu de ces blocages, il avait lui aussi déposé plainte à l’encontre de son ex-compagne. C’était quinze jours avant ce 11 février. Depuis cette date, "ma fille n’est pas partie à l’école", déplore-t-il d’ailleurs.



La maman a en effet demandé la radiation de cette école maternelle mais cette demande lui a été refusée pour le moment car si l’autorité parentale est reconnue pour les deux parents, ce qui est le cas ici, il faut que la demande de radiation soit acceptée par l'un et l'autre. Un changement d’école auquel s’oppose tout simplement le père.