La grande Une Lorsqu'Olivier Hoarau nous expliquait le "deal" trouvé avec Casino

Il y a deux ans, nous interrogions Olivier Hoarau sur le paradoxe que pouvait représenter l’inauguration de l’extension de la galerie Cap Sacré coeur et sa volonté de booster le centre ville. Le maire du Port nous dévoilait qu’il avait passé un "deal" avec le groupe Casino pour que ce dernier compense son agrandissement par une aide ponctuelle en faveur du centre ville. Mais ce compromis comportait-il une face cachée ? Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 5 Février 2021 à 07:21 | Lu 1687 fois

Le 8 septembre 2017, la société d'exploitation de Cap Sacré coeur obtient le feu vert de la commission départementale d’aménagement commercial.



Un an plus tard, Cap Sacré coeur est inauguré. Nous sommes le 7 novembre 2018. L'enseigne Jumbo Score (à l’époque) voit sa galerie marchande s'agrandir de 9200 m² pour accueillir 45 nouvelles boutiques d’enseignes nationales et internationales non présentes jusqu’alors sur l’île et faire bondir le nombre de boutiques et restaurants à 85 en ce seul lieu.



Autour de la table de la CDAC pour approuver ou non l’autorisation d’extension se trouve en ce jour de septembre 2017 Fayzal Ahmed Vali.



6ème adjoint en charge de l’économie et du centre-ville et vice-président du TCO à cette période-là, il donne son feu vert en tant que représentant des intérêts intercommunaux. Pour l'anecdote, tous les élus voteront en faveur de l'extension contrairement aux personnalités qualifiées.



Farouchement opposé au projet d'extension 5 ans plus tôt en tant que commerçant du centre ville, Fayzal Vali vote "pour" en 2017 en tant qu'élu (extrait du procès-verbal de la CDAC) :





Cette décision collégiale arrive au terme d’un revirement qui n’échappe pas à la vigilance des observateurs portois. A commencer par ses anciens camarades de la majorité Langenier. En 2012, alors élu peu connu du grand public, Olivier Hoarau avait en effet voté en faveur de l'extension du centre commercial mais son vote s'inscrivait dans une logique de groupe majoritaire sous la houlette du chef de file Jean-Yves Langenier. L'affaire est votée par le conseil municipal à l'unanimité le 26 juillet puis le 30 octobre 2012.



2012 est aussi marquée par l'acte de séparation d'Olivier Hoarau avec la majorité municipale. Et c'est à ce moment-là qu'entre en scène Fayzal Vali. Le gérant de magasin de chaussures est à cette époque président de l’association des commerçants du Port (ACP).



Farouchement opposé à l'extension du déjà imposant centre commercial Jumbo, Fayzal Vali relaye l'inquiétude des commerçants du centre ville dont il fait partie. Il choisit la ligne de rupture engagée par le jeune élu montant Olivier Hoarau. Il se range à ses côtés en tant que colistier dans l'espoir que la cause des petits commerces devienne audible une foi élu.



Mais arrivée aux responsabilités, la nouvelle équipe se rend compte qu’au lieu de bloquer l'extension du Jumbo Sacré Coeur, un compromis gagnant-gagnant peut être conclu avec la multinationale pour financer tel ou tel projet associatif du territoire. Et pourquoi pas mettre dans la balance la réhabilitation du vieux marché couvert par exemple.



Fayzal Vali change alors radicalement de discours lui qui avait ferraillé contre l'ancienne majorité Langenier pour faire stopper le projet d'agrandissement de la surface commerciale.



Au moment de la sortie de terre des deux projets, l'extension du Sacré coeur et la réhabilitation du marché couvert en centre ville, Olivier Hoarau nous explique en 2018 qu'il a "écouté" ces acteurs qui font battre le coeur du centre ville en acceptant un "deal" avec le groupe Casino et sa filiale locale Vindémia (enseigne Jumbo et Score).



L’explication d’Olivier Hoarau en décembre 2018 (Le Port, cap sur les embouteillages ? ) : "Le Cap sacré coeur, on a voté pour depuis notre arrivée parce qu’on a fait un deal avec le groupe Casino. Un deal qui est de dire : on développe la périphérie à condition de développer parallèlement le centre ville. Donc c’est ce deal là qui a marché.



En revanche, toutes les enseignes complémentaires qui viennent s’ajouter au Cap sacré coeur, nous leur disons au groupe Casino, attention n’allons pas trop vite, faisons les choses en cohérence. Et c’est pour ça qu'il est important de dire que nous avons réussi aussi, grâce aux commerçants du centre ville, à porter ce projet. Rappelez-vous en 2014, les commerçants étaient totalement opposés. Il a fallu travailler avec eux, il a fallu les questionner, les entendre et écouter leurs propositions et c’est pour cela que nous avons ce bel ouvrage.



Fayzal Vali en 2018 : "un dialogue constructif entre la municipalité et le groupe Casino"



Ce 18 décembre 2018, toujours dans les pas d’Olivier Hoarau, son adjoint évoque la livraison imminente du marché couvert réhabilité "grâce à un dialogue constructif entre la municipalité et le groupe Casino, parce que nous y avons associé les commerçants du centre-ville".



> Décembre 2018 : Le Port: "Locomotive" économique du centre-ville, le Grand Marché rouvre ses portes



Un "dialogue constructif" qui découle de l’échange de bons procédés formalisé en conseil municipal le 30 juin 2015, soit un an après l'arrivée du nouveau maire. Cette délibération "officialisait la vente au groupe Casino des terrains (dans la Zac Mascareignes, ndlr) appartenant à la commune, vente préalable à l'extension du Jumbo du Sacré-Cœur", déplorait à l'issue de la délibération l’opposante Firose Gador.



Mais le changement de cap qui a marqué ce dossier d’autorisation d’extension n'est rien à côté de la séquence judiciaire encore plus inattendue de ces derniers jours.



