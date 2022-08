"Longue vie à Planch'Alizée"

Le communiqué :



En tant qu’élu de la commune de Saint-Paul, défenseur depuis 2011 des activités humaines sociales, économiques, nautiques et littorales, je tenais à saluer cette décision de bon sens qui va permettre à « Planch’Alizée » de maintenir son activité.



Il s’agit du meilleur compromis puisque depuis des années le gérant de cette structure créée il y a 40 ans ne demandait qu’à se mettre en conformité en reculant.



Ainsi un nouveau bâtiment de type « rondavelle » sortira de terre d’ici quelques années : les Réunionnais pourront continuer à aller siroter un cocktail confortablement assis sur un transat, puisqu’en attendant le gérant a obtenu l’autorisation de poursuivre son activité.



Vous remarquerez que pas un seul élu de l’Ile de la Réunion n’a apporté son soutien à cette structure et à ses 48 salariés dans la tourmente administrative depuis 2018. Cela en dit long sur leur manque de courage et parfois même leur caution portée à ceux qui s’attaquent à l’activité littorale, qu’elle soit dans l’eau ou sur la plage, sous couvert écologique ou réglementaire, alors qu’il s’agit d’un rejet culturel d’un usage de la plage considéré comme « exogène ».



J’ai toujours été contre une destruction sans remplacement, comme cela s’est malheureusement produit en 2018 à l’Hermitage, laissant sur le carreau 150 salariés. Un drame social et économique toujours inacceptable quatre ans après, et en tant qu’élu d’opposition, j’interviens régulièrement pour demander que l’offre de restauration puisse être compensée par la construction de nouvelles structures, dans le respect de la loi littorale. C’était ce qui était prévu d’ailleurs, mais qui, finalement, faute de courage des majorités successives, n’aura jamais vu le jour. Là la situation est inverse : ils vont d’abord construire la structure de remplacement avant de détruire celle existante, et c’est en ce sens que par-delà la destruction programmée, il s’agit d’une bonne décision.

On ne doute pas que les opposants à l’économie littorale vont monter au créneau malgré tout : savoir que cette plage va être libérée d’ici 2025, date prévue de livraison du nouveau projet, ne leur suffira pas. Il leur faut un sacrifice, un symbole, une victoire beaucoup plus forte pour asseoir leur idéologie dans l’opinion locale.



Il est probable également que la précédente procédure qui avait dépossédé l’actuel gérant de ce lieu sur papier tombe à l’eau. Il devrait être le mieux placé pour maintenir son activité une fois la nouvelle structure livrée.



Après s’agissant de la gestion probable future sous forme de « rondavelle » gérée par la SPL TAMARUN, on espère que cela se passera mieux qu’avec les autres structures, qui sont pour beaucoup d’entre elles en conflit voire même en procès avec cette Société Publique Locale.



Jean-François Nativel