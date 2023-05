Longboard : la Saint-Pauloise Alice Lemoigne conserve son titre de championne du monde

Saint-Paul, Ville active et sportive, tient à saluer la performance de cette sportive d’exception. La victoire est d’autant plus belle que la compétitrice est passée par toutes les émotions suite à une finale à suspense.

Grande passionnée, c’est en surfant sur les vagues de son île natale qu’Alice LEMOIGNE débute à l’âge de 6 ans sur la plage des Roches Noires. Jeune, mais avec un bagage sportif de haut niveau bien chargé, elle enchaîne tout naturellement les titres tout au long de son parcours jalonné de victoires.

Saint-Paul, fière de cette championne, applaudit son palmarès pléthorique. Elle qui porte les couleurs de son île jusqu’au bout du monde. Bravo à elle ! La Ville, également labellisée Terre de Jeux 2024, lui adresse ses plus vives félicitations.