Londres : Deux terroristes projetaient d'égorger Theresa May, la 1er ministre

La police londonienne a arrêté deux hommes suspectés de vouloir commettre un attentat contre la première ministre britannique, Theresa May. Une audience se tiendra mercredi 6 décembre à Londres.Les deux suspects s’appellent Naa’imur Zakariyah Rahman, 20 ans, originaire du nord de Londres, et Mohammed Aqib Imran, 21 ans, qui vivait à Birmingham.Ils projetaient de jeter une bombe contre les barrières de sécurité entourant le 10 Downing Street, et de profiter de la confusion qui s'en serait suivie pour attaquer Theresa May au couteau.D’après Sky News , cela faisait plusieurs semaines que Scotland Yard était sur la piste de ce complot.La vague d’attentats de cette année, dont quatre revendiqués par l’EI, a fait 36 morts et près de 200 blessés.