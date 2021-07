Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Lola ROBERT rafle l’argent aux Championnats de France d’athlétisme Née à Saint-Paul en 2004, Lola Robert a pris son envol le 2 juillet dernier avec un groupe d’athlètes pour disputer les championnats de France Cadets Juniors à Evry-Bondoufle les 9 et 11 juillet. Plusieurs fois championne de La Réunion d’athlétisme, Lola ROBERT vient tout juste de décrocher la médaille d’argent en longueur en battant son propre record.

« Je me sens confiante et sereine. J’y vais pour une bonne raison », a confié Lola Robert que nous avons rencontré avant son départ en métropole. Son objectif : décrocher l’or aux championnats de France Cadets Juniors à Evry-Bondoufle qui se sont déroulés les 9 et 11 juillet derniers. Âgée de 16 ans, la jeune et dynamique lycéenne a l’esprit de compétition : « Je ne lâche rien, mes parents m’ont toujours soutenu dans tout ce que j’ai entrepris. Il faut que je sois forte, l’athlétisme est ma passion. »

Scolarisée en classe de première scientifique au lycée Lislet Geoffroy, cette compétitrice dans l’âme souhaite passer son bac avant d’intégrer un pôle en métropole. Les pieds sur terre, la Saint-Pauloise parcourt les pistes depuis 2017 avec les Aigles Blancs Athlétisme. Très tôt, elle est repérée et intègre le Centre de Ressource d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS) en 2018.

En parallèle, elle est inscrite au Centre Nationale d’Entraînement Territorial (CENT) et sur la liste ministérielle. Plusieurs fois championne de La Réunion dans ses spécialités, le saut en longueur et en sprint, Lola Robert vient par ailleurs de battre son record personnel en longueur (5,81m) lors de ces championnats.

Persévérante, Lola Robert s’entraîne 4 à 5 fois par semaine après les cours pour atteindre ses objectifs. « Parfois deux entraînements s’enchainent dans la journée. Il y a des jours où c’est compliqué, la performance n’est pas au rendez-vous. Mais je me ressaisis, il vaut mieux faire des erreurs à l’entraînement et être prête pour la compétition que l’inverse », explique la jeune athlète qui mène de front ses études, une carrière sportive et une formation à la caserne de Saint-Paul afin de devenir pompier volontaire. En attendant son retour sur l’île intense, celle qui fait dorénavant partie des meilleurs cadettes françaises en athlétisme s’est prêtée au jeu des « Confidences Sportives ». Une interview vidéo que vous retrouverez ci-dessous.















