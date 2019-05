Loiret: Un maire veut offrir du Viagra pour faciliter les naissances !

Alors que sa commune est sous la menace de la fermeture de son école en raison d'un trop petit nombre d'élèves, le maire eu une idée lumineuse : Il veut offrir du Viagra aux couples entre 18 et 40 ans ! Le maire de cette petite commune du Loiret, avec ses 600 habitants, a trouvé cette idée comme outil de communication rapporte OuestFrance.



Afin d'être véritablement crédible, l'édile a fait publier un arrêté indiquant : "Le maire est favorable à la distribution des petites pilules bleues, indique le document officiel consulté par le quotidien local. Celles-ci seront distribuées aux couples entre 18 à 40 ans afin de leur donner toutes les chances de conception et ainsi préserver les écoles des deux communes."



"Ça fait parler de l’école, ça m’est venu comme ça", explique Jean Debouzy. "Il faut avoir de l’humour de temps en temps. Les maires n’en ont pas toujours !" indique OuestFrance.



Le maire va même plus loin afin de sauver l'école. En pleine bataille avec l'inspection académique pour éviter la fermeture en septembre 2019, il souhaite proposer, afin de relancer les naissances, un prime pour chaque nouveau né dans la commune.