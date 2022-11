A la Une .. Loiret : Il provoque la mort de son bébé après s’être endormi en lui donnant son biberon

Un habitant du Loiret a provoqué la mort de son bébé après s’être endormi en lui donnant son biberon. Il a été reconnu coupable d’homicide involontaire, mais a été dispensé de peine. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 à 17:27

Les faits remontent à près de deux ans. Ce soir-là, un père de famille de Saint-Martin-d’Abbat dans le Loiret rentre d’une soirée arrosée chez sa belle-soeur. Son bébé âgé d’un mois se met à pleurer et l’homme lui donne un biberon.



Malheureusement, son taux d’alcoolémie va le faire s’endormir. C’est le lendemain matin que la mère de l’enfant va découvrir le drame. L’enfant est mort par "asphyxie positionnelle" selon le rapport d’autopsie.



"Je me suis puni à vie. J'ai eu des idées noires, mais j'ai trois autres enfants, dont deux avec mon actuelle compagne, je ne veux pas faire souffrir davantage ma famille", a-t-il expliqué à la barre comme le rapporte France Bleu Orléans. Celui-ci affirme ne plus avoir touché une goutte d’alcool depuis le drame.



Le procureur de la République d’Orléans va dans le même sens en estimant que "cet homme est déjà condamné à vie". Le parquetier a donc demandé aux juges de le reconnaître coupable d’homicide involontaire, tout en le dispensant de peine. Le tribunal va suivre ses réquisitions, tout en lui souhaitant "bon courage pour la suite."



Gaëtan Dumuids