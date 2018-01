Loire Atlantique : Un fils annonce dans un compte à rebours sur internet qu'il va décapiter sa mère

Les faits se sont déroulés le 31 décembre à Remouillé en Loire Atlantique. Un homme de 36 ans, a tué sa mère de plusieurs coups de couteau et blessé son père grièvement.



Se présentant chez ses parents le soir du réveillon sans y être invité, l'homme reste un long moment prostré sur le canapé avant de passer à l'acte attaquant ses deux parents. Ce sont les convives qui ont donné l'alerte et appelé les gendarmes en se réfugiant chez les voisins.



La mère, sauvagement agressée au niveau de la gorge a succombé à ses blessures alors que le père transporté à l'hôpital est hors de danger.



L'homme, qui selon une source policière présente des "fragilités psychologiques", a planifié cette exécution sur internet. Il a posté sur un site public le compte à rebours fatidique.



Mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat, le fils meurtrier reconnait avoir voulu décapiter sa mère mais nie avoir voulu tuer son père. Le parquet de Nantes a fait savoir que les antécédents psychiatriques de l'homme seront étudiés de près.