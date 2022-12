A la Une . Loire-Atlantique : Ivre le soir du réveillon, elle tente de donner un coup de boule à un gendarme et en mord un autre

Alcoolisée, une femme a joué aux trouble-fêtes à la tablée familiale de Noël à la Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique) dans la nuit du 25 décembre. Appelés en renfort, deux gendarmes en ont fait les frais en étant agressés par cette dernière. Par P.J - Publié le Mardi 27 Décembre 2022 à 06:59

Ils ne risquent pas d’oublier de sitôt ce Noël. Le réveillon de cette famille de la Chapelle-sur-Erdre a été des plus mouvementé. La raison : à coups d’insultes et d’agitations incontrôlables, l’une des invités, ivre morte, a perturbé son entourage, à tel point qu’il a fallu appeler à la rescousse la gendarmerie, a rapporté Ouest-France.



L’intervention des gendarmes, arrivés rapidement sur place pour calmer la situation, n’a pas été de tout repos. En état d’ivresse, la femme s’en est aussitôt prise aux agents. Elle les a injuriés, avant de tenter de donner un coup de boule à l’un des militaires puis de mordre son jeune collègue au bras.



Finalement maitrisée, la suspecte a été conduite en cellule de dégrisement où elle a passé la nuit. Elle a été déférée ce lundi au palais de justice de Nantes, pour être jugée en urgence devant la chambre des comparutions immédiates.