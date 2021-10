A la Une .

Loin derrière les champions, les anonymes réalisent eux aussi leur exploit sur le Grand Raid

Il y a les fous qui franchissent la ligne d'arrivée dès vendredi soir après 23 heures de course et il y a ceux qui s'accrochent à leur rêve de voir tout simplement La Redoute. Erick Picard est de ceux-là. A défaut d'être dans la lutte pour le top 10 ou 100, le Réunionnais fait partie des "finisher" de cette édition 2021. Un exemple de plus de combativité et de dépassement de soi qui caractérise bien l'état d'esprit des 2611 raideurs de la Diag'. Pour la petite histoire, Erick Picard, 54 ans, est arrivé au stade à 14H59 ce samedi après 41 heures et 59 minutes dans les sentiers. Pour sa onzième participation au Grand Raid, que ce soit dans la Diagonale ou dans les courses intermédiaires, il se classe à la 420ème place cette année. Le dernier raideur est quant à lui attendu dimanche avant 15H40 dernier délai.

Par LG - Publié le Samedi 23 Octobre 2021 à 18:34