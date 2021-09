Culture Loïck Perny, danseur et chorégraphe de hip hop, s’exprime avec son corps

Danseur de hip hop depuis son adolescence, Loïck Perny alias Lowkaf, reste plus que jamais investi dans ce mouvement. Animé par l’esprit de ses débuts, il raconte sa passion devenu son métier. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Samedi 4 Septembre 2021 à 20:05

Ses premières frissons

Le père de Loïck vouait une admiration pour l’icône de l’histoire de la pop, Michaël Jackson. C’est avec lui qu’il découvre l’univers artistique du chanteur, concerts et clips, tout y passe.

“J’ai découvert le hip hop grâce à ma famille surtout avec mon père fan de Michael Jackson. L’approche chorégraphique et improvisation de Michaël en danse me donnait des frissons. J’étais étonné de ce qu’on pouvait faire avec son corps. C’était de la magie et j’ai voulu moi aussi reproduire ces mouvements”.

Ses premières rencontres avec la danse hip hop, Loïck Perny les fait vers 13 ans dans le cadre d’échanges entre jeunes danseurs puis à l’école de danse hip hop de Saint-André.

“Mon grand-frère fan de rap (français/américain) était aussi attiré par la danse. Il s’habillait comme les rappeurs jeans baggy, t-shirt large, casquette sur le côté. Un style similaire aux danseurs de hip hop. On regardait beaucoup de clips liés à la danse de rue. Mais c’est grâce à la sortie du film Street Dancer que je découvre l’univers hip hop. Je me passionne très vite pour cette culture, ce qui m’a permis de trouver enfin ma voie : devenir danseur professionnel. Mon frère et moi, décidons de s’y mettre en prenant des cours à Saint-André”.



Un seul but : devenir professionnel

La danse occupe très vite une place importante dans ce que Loïck souhaite faire plus tard. Il suit tous les stages et master class des danseurs professionnels de renom de passage sur l’île comme Bruce Ykanjie, les Twins, Slim Boogy et participe à plusieurs battles et évènements hip hop de l’île sous le pseudo de « Baby Black ».

La « danse debout » est un de ses styles de prédilection. Là encore, Loïck ressent le besoin de se former auprès des plus grands de cette discipline.

Alors à 20 ans, il s’envole pour Paris et intègre en février 2011, la Juste Debout School, dont le fondateur n’est autre que l’un de ses mentors : Bruce Ykanjie.

“J’ai suivi une formation intensive de 'danseur hip hop professionnel' durant 3 ans et je suis sorti diplômé en juin 2013, riche de rencontres et d’émotions”.

En 2014, il rejoint la Cie DC Vortex fondée par un autre de ses mentors et professeur ; Yugson (Wanted, Serial Stepperz). Il participe à la création de l’émission « Instinct » de DC Vortex et à sa diffusion jusqu’en juin 2016.



