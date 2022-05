Loïc Fanfan candidat dans la 6ème circonscription

" Habitant.e.s de la 6ème Circonscription,



Vous me connaissez, je suis Loïc Fanfan, âgé de 36 ans, infirmier libéral de profession et chef d'entreprise. Je suis une personne qui apprécie le contact relationnel, car c'est en étant proche des gens que je me sens le mieux.



Très dynamique et engagé dans mes différentes fonctions professionnelles, je tiens toutefois à garder une place centrale pour ma vie personnelle. Je suis marié et père de famille. Mon entourage m'apporte ainsi leur soutien au quotidien, pour faire face aux différents engagements à honorer.



Je suis originaire de l'Est de l'île, plus précisément de Saint-André où j'y ai effectué mon cursus scolaire. Pratiquant parallèlement du sport en compétition, j'ai été un licencié de football sur la commune de Saint André de Sainte Suzanne et aussi celle de Saint Denis. Ces années sportives m'ont permis de créer un lien avec différents partenaires sociaux et sportifs tels que des joueurs, des dirigeants ou des éducateurs.



Ma profession libérale m'a permis d'exercer sur les communes de Saint André (Cambuston) de Sainte Suzanne (Quartier Français), de Sainte Marie (La Convenance, Les Cafés, La Grande-Montée, La Confiance, La Rivière des Pluies, le Centre-ville) de Saint Denis (La Bretagne, Sainte Clotilde).



Les rencontres avec la population de ces communes ont été très enrichissantes et ont consolidé ma connaissance du tissu social et économique de cette zone géographique de l'île.



Mon statut de chef d'entreprise dans le secteur de la restauration sur Sainte Clotilde me met en permanence en confrontation avec diverses problématiques économiques et structurelles, et par la même occasion, me pousse à y trouver les solutions adéquates.



Toutes ces expériences et ce parcours m'orientent vers ce souhait d'œuvrer pour la population de cette circonscription, qui pour moi, est un réel territoire d'attachement.



Face au chômage, à l'écologie, aux migrations…Nous sommes aujourd’hui confrontés à une crise sans précédent. Une crise mondiale avec une montée inquiétante des extrêmes, qui attaquent l’équilibre de notre Vivre Ensemble. Cette menace nous oblige à nous mobiliser. Ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle page de notre histoire, une histoire réunionnaise avec des valeurs de progrès, d’humanisme et de respect.



La Réunion est une chance pour chacune et chacun. Avec vous et pour vous, je veux faire renaître une Réunion qui développe l’Emploi et le Social, avec une Économie forte, humaine et innovante. Une Réunion avec des valeurs qui invente des solidarités nouvelles. Une Réunion puissante pour protéger notre Environnement et pour faire respecter notre Culture et notre Identité.



Nous devons pour cela, comme le dit Farid Mangrolia président de Tous Dionysiens, mettre en place un Réflexe Outre-Mer systématique, instantané et adapté à chaque territoire !



Le 12 juin 2022, ensemble, nous pourrons agir pour défendre la 6ème Circonscription et construire le futur de nos enfants."