Loïc Bellus à bord de la Fiesta Rally4

Le 14e Rallye de Saint Joseph verra une nouvelle venue à la Réunion affronter le chrono pour la première fois. La Ford Fiesta Rally4 sera pilotée par l’équipage Patrick Belus et Loïc Belus respectivement pilote et copilote.



Le 14e Rallye de Saint Joseph verra une nouvelle venue à la Réunion affronter le chrono pour la première fois. La Ford Fiesta Rally4 sera pilotée par l’équipage Patrick Belus et Loïc Belus respectivement pilote et copilote. En milieu de semaine, Patrick a eu l’occasion de s’installer à bord de sa monture pour la première fois: "Enfin!" déclarait spontanément le pilote. "Enfin, je vais remonter dans une voiture de compétition avec le casque, le Hans et un numéro de course sur les portes pour claquer un temps." Voiture de nouvelle génération conçue dans les ateliers M Sport Pologne, Patrick a pu s’installer dans son bureau oh combien mobile pour le week-end du 22/23 Octobre. "L’environnement est clairement celui d’une voiture nouvelle génération. Une ergonomie au top sans fioritures, les commandes tombent naturellement sous la main, c’est une véritable voiture usine!" expliquait l’aîné des Belus en compétition. Avant même d’avoir démarré le bolide, Patrick a évidemment regardé nombre de vidéos et d’interviews de pilotes ayant évolué à bord de cette Ford Fiesta Rally4. "Je m’attends à une prise en main assez facile, et une adaptation aisée. Ce n’est ni une WRC, ni une R5 et toutes les procédures paraissent simplifiées pour permettre au pilote de se concentrer sur le pilotage."



Après s’être installé dans le baquet de gauche, Patrick s’amusait: "Elle est faite pour moi! La position du baquet me convient parfaitement avant même le moindre réglage.Thierry (Deberge, le team manager de la structure qui fera rouler Patrick NDLR) insiste pour tomber le baquet. Il m’a dit qu’il ne voulait pas que je me sente bien en jean mais que je me sente parfaitement bien en combinaison et casque !"



La prochaine étape pour l’équipage sera donc la rencontre avec son ingénieur dédié qui arrive le Lundi précédent le Rallye avec un programme chargé de réglages, mise à la main de la Ford Fiesta Rally4 et évidemment réveil du moteur du bolide. "Je ferai quelques tours de roue pour valider mes réglages mais pas de programme important de roulage", expliquait Patrick. "C’est une voiture usine, et pas de déverminage important nécessaire. C’est vrai que je vais rouler pour la première fois avec un moteur Turbo et je n’ai roulé que trois fois avec une boite à commande séquentielle. Mais ça ne m’inquiète pas du tout ! Cette voiture semble conçue pour rouler en course et donc j’ai surtout hâte d’être en course. L’ingé qui sera à ma disposition saura régler la voiture dans les grandes lignes pour nos profils de route et on améliorera au fil et à mesure. Concernant les pressions pneumatiques, j’ai déjà roulé en Hankook et le team Dorseuil saura m’épauler pour me donner les bonnes pressions." Y’a plus qu’à!