A la Une ... Loi sécurité globale : Rassemblements devant les préfectures de l'île

Des rassemblements se sont tenus devant la préfecture à Saint-Denis et les sous-préfectures de Saint-Benoît, Saint-Pierre et Saint-Paul ce mardi afin de manifester contre la proposition de loi de Sécurité globale. Le vote avait lieu au même moment à l’Assemblée Nationale. Si l’article 24 qui pose évidemment problème (l’interdiction de diffuser des images « malveillantes » des forces de l’ordre) la loi entière est jugée comme une entrave à la liberté. Voici l’interview de Guillaume Aribaud de la FSU Réunion, à l’origine de l’appel au rassemblement : Par Soe Hitchon - Publié le Mardi 24 Novembre 2020 à 19:19 | Lu 164 fois







Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité