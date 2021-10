Loi de financement de la sécurité sociale 2022 : Nadia Ramassamy dépose plusieurs amendements

"Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2022, dont l’examen en séance publique a commencé ce jeudi à l’Assemblée nationale, j’ai personnellement déposé différents amendements en faveur des Français et plus particulièrement des Réunionnais.



En matière économique, j’ai déposé plusieurs amendements renforçant les exonérations de charges sociales pour les sociétés réunionnaises, ainsi qu’un amendement qui permettrait aux entreprises du bâtiment de bénéficier de barèmes de compétitivité renforcés.



De plus, et pour m’assurer de la pérennité des nombreuses PME réunionnaise qui ont souffert de la crise, j’ai proposé pour ces dernières l’ajustement du dispositif d’apurement des dettes.



Attachée au secret médical, j’ai aussi soumis un amendement dont l’objectif est de renforcer le secret professionnel dont bénéficient les patients.



Enfin, afin de s’assurer que les prix des médicaments n’augmentent pas, j’ai demandé à ce que les dispositions en matière de révision des prix des médicaments deviennent obligatoires et soient en lien avec le cycle de vie de ceux-ci."