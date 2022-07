A la Une . Loi ​pouvoir d’achat : Les premières mesures adoptées

Prolongement du dispositif prime Macron, baisse des cotisations sociales, intéressement en entreprise ou encore déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé (AAH), voici les mesures du projet de loi sur le pouvoir d’achat qui ont été adoptées à l'Assemblée nationale. Par NP - Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 à 08:31

Après de longues heures de débat, les députés ont adopté plusieurs mesures du projet de loi en première lecture.



La prime macron



L'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat est adopté, avec 327 députés ont voté pour, et 119 contre. Il concerne le prolongement du dispositif prime Macron. Cette prime exceptionnelle de 3 000 euros (ou 6 000 euros en cas d'accord d'intéressement), exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales, pourra être versée jusqu’à fin 2023 aux salariés dont le revenu équivaut à moins de trois fois le smic.



Baisse des cotisations sociales



L’article 2 du projet de loi sur le pouvoir d’achat a également été adopté. Après avoir voté l’article 1er, les députés débattent à présent du deuxième. Cet article concerne les artisans, les commerçants, l’ensemble des professions libérales ainsi que les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, soit 2,25 millions de personnes environ et vise à baisser les cotisations sociales de ces travailleurs indépendants afin de permettre une progression du pouvoir d’achat annuel de 550 euros pour ceux ayant un revenu équivalent au niveau du SMIC.

Facilitation de l'intéressement en entreprise



L’autre mesure adoptée est celle du dispositif d'intéressement en entreprise qui a largement été fustigée par la NUPES qui réclamait des augmentations de salaires plutôt que des primes. Cet article 3 a pour principal objectif de favoriser les primes liées aux résultats de l'entreprise, dans les petites entreprises de moins de 50 salariés.



Revalorisation de 4 % des retraites et prestations sociales



La revalorisation des prestations sociales et des pensions de retraite de 4 % a été voté à la quasi-unanimité. Cette revalorisation qui prendra effet dès le 1er juillet 2022, de façon rétroactive, sans attendre la date de revalorisation automatique annuelle, concerne, en plus des retraites, les allocations familiales et minima sociaux, comme le RSA, l’Allocation adulte handicapé (AAH) et les bourses étudiantes sur critères sociaux.

Déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé



Les députés ont aussi voté la nuit dernière plusieurs amendements visant à déconjugaliser l'allocation adulte handicapé (AAH). Destinée à compenser l'incapacité de travailler, l’AAH, d'un montant maximal de 904 euros mensuels, est versée sur critères médicaux et sociaux. Le dispositif sera mis en place d'ici octobre 2023.



Les députés doivent enchaîner avec le projet de budget rectificatif pour 2022, qui doit assurer le financement et compléter l'arsenal face à l'inflation.



L'Assemblée siègera jusqu’en fin de semaine afin d'achever cette première lecture du projet de loi sur le pouvoir d'achat, avant un examen du Sénat et une adoption définitive du texte prévue le 7 août prochain.