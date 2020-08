A la Une ... Logements sociaux : Quatre constructions "test" pour venir en aide aux entreprises locales

Bernard Picardo, président de la Chambre de métiers et le président de la CAPEB, Cyrille Rickmounie, ont présenté ce vendredi matin une étude axée sur les solutions visant à améliorer la transparence sur la formation des prix dans le logement social. Objectif : favoriser un partenariat gagnant-gagnant entre les différents acteurs de la chaîne de construction, des artisans aux bailleurs, en passant par les entreprises. Par Soe Hitchon - Publié le Dimanche 16 Août 2020 à 17:22 | Lu 445 fois

Afin de pouvoir louer moins cher, il faut construire moins cher. Et le problème, pour les entreprises locales, est bien là. Les logements sociaux, bien que nécessaires à La Réunion, ne sont pas rentables. Beaucoup ne veulent pas répondre aux appels d’offre des bailleurs sociaux, et ceux qui le font ne sont pas gagnants. C’est en tout cas ce dont se plaignent de nombreuses entreprises de construction réunionnaises. Une enveloppe serait en effet figée deux ans avant la réalisation du projet, sans prendre en compte l’évolution de l’économie et donc l’augmentation des prix de la main d’œuvre et des matériaux. Au moment de la réalisation, les entreprises se retrouveraient donc perdantes.



La Chambre de Métiers et d'Artisanat, en partenariat avec la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) ont tenu une conférence de presse ce mardi pour annoncer l’objectif d’une étude en cours, dont les résultats seront dévoilés en fin d’année. Financée par la Région et pilotée par le bureau d’étude Élan, l’étude recueille les données des entreprises "afin de mieux comprendre la machine" et "trouver des solutions pour que les entreprises puissent en vivre et éviter les bagarres sur le marché", affirme Bernard Picardo, président de la Chambre de Métiers.



En effet, le décalage entre l’enveloppe fixée et la réalité économique serait de 30% pour le gros œuvre et 10% pour les matériaux. Et "face au manque de réponses aux appels d’offre, les bailleurs sociaux se dirigent vers les multinationales comme GTOI ou Vinci", ajoute le président de la CAPEB, Cyrille Rickmounie. "Dans ce secteur, l’administration locale n’accompagne pas les entreprises et il n’y a pas une concurrence saine".



Pour rappel, les logements sociaux représentent 20% du chiffre d’affaires du secteur du bâtiment. Elles sont 7800 entreprises dans le bâtiment avec une majorité de TPE. Plus de 2200 d’entre elles sont des employeurs. Avec 40% des Réunionnais vivant sous le seuil de pauvreté et le taux de chômage étant à 30%, Bernard Picardo insiste sur l’importance de la construction de logements sociaux.



Les entreprises priées de participer



Afin de continuer à mener l’étude, le bureau Élan demande une transparence des entreprises et la participation à quatre constructions "test" avec des détails de prix afin de mieux comprendre comment se constitue le coût de construction d’un logement social. "Il a fallu beaucoup convaincre et expliquer pourquoi on voulait mettre l’étude en place", avoue Bernard Picardo. 87 entreprises ont déjà répondu à l’appel d’offre pour 28 logements à Trois Bassins. Il reste désormais des projets à Saint-Denis, la Plaine des Palmistes et un autre à Trois Bassins.



Les possibles solutions



Si l’étude n’est pas encore achevée, le bureau soulève plusieurs points qui pourraient laisser une meilleure chance aux entreprises locales : notamment une appréciation de l’économie locale lors du conventionnement entre l’État et les bailleurs sociaux, la production de matériaux (grâce aux carrières, par exemple) pour encourager la concurrence et monter des coopératives.



Pour plus d'informations: capeb.st-denis1@orange.fr ou henri.wilmann@cma-reunion.fr



