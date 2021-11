A la Une . Logements sociaux : Les élus de la CIVIS veulent des engagements déployables dès 2022

Avant de se rendre à la réunion obtenue avec les différents acteurs du logement en sous-préfecture demain, les élus ont réaffirmé ce mardi en conseil communautaire leur volonté de mettre en place une instance collégiale de pilotage sur la construction et la réhabilitation des logements sociaux. Par PB - Publié le Mardi 9 Novembre 2021 à 21:20

Une motion a été votée en ce sens lors du précédent conseil communautaire. La politique du logement social n’est pas suffisamment efficiente pour répondre à la demande. Alors que le nombre de demandeurs de logements sociaux est en progression de 2,7 % par an depuis 2019, le rythme de production est en baisse depuis trois ans. Pourtant, depuis décembre 2019, des crédits dans le cadre du nouveau Plan Logement Outre-mer permettent la création de 2000 à 2500 logements neufs locatifs et accession ou encore la réhabilitation de logements sociaux.



Face à cette situation, les élus de la CIVIS ont demandé et obtenu une réunion sous l’égide de l’Etat visant à mettre en place une instance collégiale de pilotage chargée de "définir un plan ambitieux de programmation de construction, de réhabilitation de l’habitat indécent et de lutte contre l’augmentation des loyers dans le cadre du plan logement outremer 2020-2022". La réunion avec les bailleurs sociaux, l'Association Régionale des Maîtres d'Ouvrages Sociaux (ARMOS) et les maires du sud est prévue pour ce mercredi en sous-préfecture de Saint-Pierre.



Les élus ont également évoqué l’implication des bailleurs sociaux dans la vie quotidienne et les associations des quartiers. Ils proposent ainsi de mettre en place "des conciergeries, des régies de quartier, et d’autres dispositifs d’insertion et d’inclusion".



La nouvelle motion adoptée ce mardi réaffirme ces demandes mais propose également à la Chair Outre-Mer de Sciences Po Paris de réaliser une étude sur la politique du Logement Outre-Mer et plus particulièrement à La Réunion.