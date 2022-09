A la Une .. Logement social : la CDC Habitat présente son bilan 2021 dans l'île

Ce mercredi, Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat, filiale de la Caisse des dépôts, et ses trois sociétés locales, Semader, SIDR et Sodiac, ont présenté le bilan de 2021, devant la presse, des principaux bailleurs sociaux de l'île. L'occasion également de revenir sur les grands dossiers qui ont émaillé les derniers mois, notamment le drame de la Marina et le cas de la résidence Flacourt. Par Maxime Bonnet - Publié le Jeudi 8 Septembre 2022 à 23:43

Après une année 2020 marquée par la pandémie et les interruptions de chantiers, l'heure est à la reprise, martèle Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat, qui a fait le déplacement depuis Paris.



"Nous avons une activité soutenue pour 2021, avec des investissements à hauteur de 223 millions d'euros, contre 214 en 2020. Les programmes de logements neufs sont en augmentation, avec 1066 mises en chantier, un chiffre qui sera maintenu pour les prochaines années. Dans le même temps, nous avons réceptionné 700 logements. Cette activité de construction permet de créer près de 4900 emplois directs ou indirects, soit une part non-négligeable pour l'économie locale", se félicite Anne-Sophie Grave.



"On voit quand même une hausse des coûts, en moyenne de 10 à 15%. Ce qui fait que certains appels d'offre reviennent infructueux, environ un quart du total", rapporte la présidente.

"Nous sommes calibrés pour faire plus"



À ses côtés, Thierry Ouillon, directeur général de la SIDR, revient sur les principaux projets de rénovations urbaines. "La démolition de Vauban devrait commencer avant 2023, il ne reste qu'une dizaine de familles à reloger, pareil pour les Camélias. Concernant le quartier Labourdonnais à Saint-Benoît, les travaux devraient commencer fin 2022, avec une seule famille encore à reloger", détaille le représentant du bailleur social SIDR. Anne Sery, directrice générale de la Sodiac et de la Semader, rappelle également que "l'opération autour du quartier Rico Carpaye va également bientôt démarrer avec 170 logements démolis".

"Au-delà de ces projets, nous sommes calibrés pour faire plus. Mais notre vraie limite concerne le foncier, et parfois le tissu d'entreprises locales qui ne peuvent répondre à nos appels d'offres", précise le directeur général de la SIDR. "Nous avons l'objectif de sortir plus d'opérations, mais pas à n'importe quel prix. Il faut que cela réponde aux besoins en matière de surface et de prix", précise la représente de CDC Habitat.



Plus de gardiens et de projets de politique de la ville



Enfin, le recrutement de gardiens d'immeubles va s'accélérer en 2022 avec 20 nouveaux postes créés d'ici octobre. "Cela vient s'ajouter à la quinzaine de gardiens déjà recrutés, pour la plupart dans le cadre de projets de retour vers l'emploi", ajoute Anne-Sophie Grave. "On voit réellement la différence au niveau du service de proximité. Et les retours des locataires sont positifs et les gardiens font un vrai travail de médiation", affirme Thierry Ouillon.



Dans la même logique, CDC Habitat veut développer les projets de politique de la ville. "C'est près de 3,5 millions d'euros qui sont investis dans les quartiers prioritaires", précise la dirigeante. "On peut citer les jardins partagés à la Possession, ou l'aide aux devoirs gratuite pour les enfants", ajoute l'exécutif de la SIDR.

Une destruction partielle pour la Marina et des premiers travaux pour Flacourt



L'actualité des filiales de CDC Habitat a également été abordée, avec bien sûr, au centre des débats, l'incendie mortel de décembre 2021 à Montgaillard. "Nous travaillons sur le futur de la résidence, mais une destruction partielle est déjà prévue. Des discussions sont encore en cours avec la mairie pour définir le projet. Il reste toujours deux familles à reloger définitivement, mais nous travaillons à trouver une solution pérenne", avance prudemment la direction de la SIDR. Le bailleur social invoque des difficultés à trouver des surfaces équivalentes aux familles sinistrées dans le secteur.



Concernant la résidence Flacourt, une gêne se fait sentir quand la condamnation récente de la SIDR par la justice dans ce dossier est rappelée. "Une expertise judiciaire est toujours en cours sur l'état du bâtiment. Un premier rapport a été rendu en juillet sur la nature des travaux à réaliser, et nous attendons le rapport définitif dans les prochains mois", temporise Thierry Ouillon. Des travaux conservatoires vont être prochainement lancés pour "améliorer le quotidien des locataires".



Cependant, les habitants vont quand même devoir prochainement quitter la résidence. "Il va falloir reloger les habitants, car le plus gros du chantier ne peut se faire qu'en milieu libéré. Nous sommes déjà en discussion avec eux", précise le directeur de la SIDR. L'opération pour sauver la résidence Flacourt devrait coûter dans les 4 millions d'euros. "Un appel d'offres va être lancé dans les prochains jours", annonce Thierry Ouillon. Aucune date n'a été annoncée pour le début des travaux.