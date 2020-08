A la Une . Logement social : Sébastien Lecornu s'engage avec un "document d'intention"

Après s'être entretenu avec les acteurs socio-économiques à la mi-journée au Moca, le ministre des Outre-Mer Sébastien Lecornu s'est rendu cet après-midi en compagnie de la maire de Saint-Denis Ericka Bareigts dans le quartier de Bouvet pour aborder la thématique du logement social. Une convention a été signée à cette occasion entre l'État, le Département, la ville de Saint-Denis et la SHLMR. Un "document d'intention", a expliqué le ministre. Par SI - MA - Publié le Mardi 18 Août 2020 à 17:56 | Lu 947 fois





Au cours de cette visite, le ministre Sébastien Lecornu a pu se rendre compte de l'avancée des différents projets portés par la municipalité dionysienne dans le cadre du programme PRUNEL (projet de rénovation urbaine de la zone Nord Est littorale) et qui concerne plus de 5500 locataires d'habitats sociaux des quartiers de Vauban, du Butor et de Patates à Durand.

St-Denis: Le projet de renouvellement urbain Prunel signé

Après plusieurs années de gestation, la ville de Saint-Denis ainsi que ses différents partenaires (Europe, bailleurs sociaux ou encore l'Agence nationale de rénovation urbaine) ont signé l'année dernière une convention pluriannuelle prévoyant les engagements nécessaires au projet, à savoir le déblocage d'une enveloppe de près de 138 millions d'euros. Une somme qui permettra la réhabilitation des logements vieillissants, le réaménagement des écoles, la création d'espaces publics ou encore de pôles d'activités économiques.



"On vit très mal quand les logements ne sont plus adaptés aux familles, au temps qui passe" a fait remarquer ce mardi Ericka Bareigts, rappelant au passage qu"'on vieillit moins bonne santé à La Réunion". "Avec les bailleurs nous voulons faire des opérations de réhabilitations dans toute la ville, dans l'intérêt des familles, de l'économie", a ajouté l'ancienne ministre des outre-mer avant de signer, avec le ministre des Outre-mer, le président du Département et la SHLMR une convention.

"Un document d'intention", explique le ministre, lequel document traduit "une volonté politique et un accord (...) pour lancer un large plan et de rénovation et de construction de logements nouveaux".



"Le document dit que nous nous engageons de manière spécifique à Saint-Denis mais j'espère que cela va s'essaimer sur l'ensemble du territoire. On met la question du logement au cœur de la relance économique, c'est bon pour l'emploi, et en même temps on répond à une autre ambition plus humaniste", a-t-il déclaré.



"De l'argent l'Etat va en mettre", a-t-il poursuivi, rappelant qu'il y a, en plus des crédits du ministère, les crédits européens. Mais pour Sébastien Lecornu, il s'agit surtout d'"une affaire de volonté politique, de gouvernance de projet, d'alignement de planètes, de capacité à lever les freins tous ensemble."



Un potentiel de projets de 15 millions d'ici la fin de l'année



Et d'annoncer : "Si des projets sont matures, d'ici à la fin de l'année, je me débrouillerai par reventilation de crédit pour permettre à ses projets de sortir, on peut avoir un volant potentiel de projets en plus de 10 à 15 millions d'euros".



Erick Fontaine, administrateur de la CNL (confédération nationale du logement ), estime que cette convention est une étape sur un appel "lancé depuis près de 12 ans" sur la réhabilitation. "Aujourd'hui, le logement indigne est un fléau. Cela cause de la maladie, des problèmes de sécurité, d'éducation", rappelle-t-il. Quant à l'enveloppe de 15 millions, Erick Fontaine espère que des dossiers puissent être présentés. "Je rappelle qu'il y a deux ans 19 millions de la LBU (la ligne budgétaire unique) qui n'ont pas été utilisés à La Réunion qui sont repartis en métropole. Dès demain il faudra aller cogner à la porte des bailleurs sociaux pour savoir s'ils ont des dossiers qui tiennent la route ".



Samuel Irlepenne sur place