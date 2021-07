Communiqué

Logement social : Nadia Ramassamy interpelle Sébastien Lecornu

Lors des questions au gouvernement, Nadia Ramassamy a questionné Sébastien Lecornu au sujet des logements sociaux. "La réponse du ministre n'est pas satisfaisante, et ce pour plusieurs raisons", exprime la députée qui indique que "les chiffres cités par le ministre concernent les projets de logements et non pas les logements construits, et représentent donc un nombre de logements théoriques" et que "le ministre expose ainsi le manque de connaissances du gouvernement sur l'état réel du logement social à La Réunion."

Par N.P - Publié le Mercredi 7 Juillet 2021 à 11:05