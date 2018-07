Société Logement étudiant : Le chemin de croix pour arriver jusqu'au Saint Graal Trouver un logement relève du parcours du combattant si vous ne vous y prenez pas à l'avance. Certains étudiants ou futurs étudiants commencent leurs recherches dès le mois d'avril.





Ajouter à cela une faible rotation. "Les étudiants restaient 1 à 2 ans dans les logements il y a quelques années. Aujourd'hui ils restent 3 à 4 ans", souligne Mathieu Belledant, membre de la Fédération des Etudiants de La Réunion. Selon lui, il y a une vraie carence de T1 et T2.



Si le nord se porte bien malgré quelques manques, le sud de l'île semble plus souffrir de cette absence de biens, en particulier au Tampon et Saint-Pierre. "Même si les étudiants sont avertis et s'y prennent de plus en plus tôt on n'a pas assez de logements pour faire face à cette demande", explique Jean-Marie Debat, directeur de l'agence AMI Réunion.



Lucas, lui aussi à la recherche du bien adapté, semble confirmer la tendance opposant nord-sud : "Je pense qu'à Saint-Denis c'est plus galère qu'à Saint-Pierre, si on ne s'y prend pas à l'avance c'est compliqué". Sa soeur, Maëva, s'est mise à chercher dès la fin des épreuves du bac et touche peut-être au but aujourd'hui.



Mais Jean-Marie Débat insiste sur un point : prenez l'initiative de chercher un logement en amont, n'attendez pas l'obtention de votre diplôme ou le dernier moment.

