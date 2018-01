Communiqué Logement Outre-mer: L’État et la SNI présentent une stratégie sur cinq ans A l’occasion de la signature du contrat d’objectifs à la suite de l’entrée au capital du Groupe SNI comme actionnaire de référence de 6 Sociétés Immobilières d’Outre-mer (SIDOM), la ministre des Outre-mer, Annick Girardin et le président du directoire du Groupe SNI, André Yché, ont présenté une stratégie à cinq ans pour le logement Outre-mer (2018-2022). Voici le communiqué du ministère :

Sur la période quinquennale 2018-2022, l’Etat et le Groupe SNI se fixent cinq priorités d’actions qui visent à conforter la mission des SIDOM* sur le secteur du logement social, en renforçant leurs moyens par l’expertise apportée par le Groupe SNI : gouvernance plus efficace, mutualisation de leur expérience, réponses aux besoins spécifiques des populations ultra marines en matière de logement, maintien de la qualité du patrimoine. Conscient des forts enjeux locaux, des spécificités économiques de chaque territoire et des identités de chaque société, le Groupe SNI élaborera également pour chaque SIDOM, un plan stratégique d’entreprise spécifique destinée à garantir la cohésion sociale dans l’entreprise en concertation étroite avec les collectivités locales. Cet ancrage territorial doit permettre à terme aux SIDOM de devenir les opérateurs clés de l’aménagement du territoire, légitimes à structurer autour d’elles les fonctions clés de l’habitat et du développement urbain dans les outre-mer.

Annick Girardin a déclaré que l’entrée du Groupe SNI au capital des SIDOM et de leurs 70.000 logements faisait d’elle "un acteur majeur de la politique du logement outre-mer et du nouvel élan qu’elle entendait donner au plan logement outre-mer" et a insisté sur le fait que le contrat signé ce jour constituait "Un engagement à produire plus de logements, à lutter plus efficacement contre l’habitat insalubre, à œuvrer pour l’accession sociale à la propriété, la transition écologique, un engagement à contribuer directement à la mise en œuvre des objectifs de développement durable qui désormais nous obligent" André Yché, président du directoire du Groupe SNI, a souligné : "Déjà premier bailleur de France métropolitaine depuis de nombreuses années, le Groupe SNI couvre avec son arrivée dans les DOM l’ensemble du territoire français. Il renforce ainsi son statut de filiale immobilière d’intérêt général de la Caisse des Dépôts au service de l’Etat et des collectivités locales."



*Pour la Guadeloupe : SIG, la Guyane : SIGUY et SIMKO, la Martinique : SIMAR, Mayotte : SIM et La Réunion : SIDR





