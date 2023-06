Communiqué Logement : "Des mesures inadaptées aux réalités réunionnaises"

"Au-delà d’un énième plan, nous demandons l’application du plan logement outre-mer, l’adaptation réelle des normes d’aménagement et de construction, un centre de certification et une vraie mobilisation des acteurs locaux", exprime le député Philippe Naillet. Par N.P - Publié le Mardi 6 Juin 2023 à 14:41

Le communiqué :



Ce lundi 5 juin 2023, lors du Conseil national de la refondation, la Première ministre s’est exprimée sur le logement, sujet hautement sensible et attendu, alors que le nombre de demandeurs de logement social, près de 40 000 selon la fondation Abbé Pierre, reste très élevé à La Réunion.



Si un nouveau plan de 500 000 nouveaux logements abordables sur l'ensemble du territoire national au cours des cinq prochaines années a été annoncé, il ne répond pas aux attentes des familles réunionnaises et des entreprises locales du BTP où le besoin en Logements Locatifs Sociaux et Très Sociaux reste important avec un montant de loyer supportable pour les familles.



De même, les incitations financières et les subventions censées encourager les propriétaires à entreprendre des travaux de rénovation énergétique, objectif déjà acté dans la loi climat et résilience, ne semblent pas adaptées à notre territoire insulaire. D’ailleurs, j’avais récemment souligné auprès du gouvernement par voie d’amendement que La Réunion restait en retard sur le diagnostic énergétique des logements et l’élaboration d’un cahier des charges local.



Au-delà de nouveaux financements et zonages inadaptés, nous demandons notamment la révision des zones QPV à La Réunion.



Au-delà d’annonces sur la spéculation immobilière, nous demandons le renforcement des zones dites tendues à La Réunion et l’application de la loi comme les préavis d’un mois pour quitter son logement privé. Nous demandons aussi que la proposition de loi de notre collègue député socialiste Inaki Echaniz puisse être examinée dans les meilleurs délais.



Au-delà d’un énième plan, nous demandons l’application du plan logement outre-mer, l’adaptation réelle des normes d’aménagement et de construction, un centre de certification et une vraie mobilisation des acteurs locaux.



Philippe NAILLET,

Député de la 1ère circonscription de La Réunion