Locaux fermés au public et cellule de crise toujours en action

Compte tenu de la situation, les locaux du TCO seront fermés au public jusqu’à nouvel ordre. Une cellule de crise est toujours à pied d’oeuvre pour évaluer les situations, décider et réagir en conséquence, notamment en ce qui concerne la gestion des transports urbains et scolaires et des déchets. C’est elle également qui diffuse aux habitants toutes les informations et consignes utiles.

Il est demandé à la population de faire preuve de patience, de vigilance et de se tenir informée régulièrement de l’évolution de la situation et de rester connectée.