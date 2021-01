La grande Une Location : La préfecture met en demeure des dizaines de marchands de sommeil

Ils ne dormiront plus sereinement sur leurs deux oreilles. Entre octobre et décembre 2020 et suite à des rapports de l'ARS, une dizaine de marchands de sommeil ont été mis en demeure par la préfecture. Obligation leur est faite de mettre en conformité les biens immobiliers qu'ils louent à des locataires. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 7 Janvier 2021 à 08:16 | Lu 991 fois

Les services de la préfecture mettent en demeure de nombreux propriétaires dont les locations ont été contrôlées en fin d'année 2020. Leur caractéristique : elles présentent d'importants défauts en matière de sécurité pour les occupants. Des travaux sont exigés sans quoi ils seront effectués d'office aux frais des propriétaires.



L’instruction des procédures d’insalubrité prévues par le Code de la santé publique est faite par l’ARS La Réunion pour le compte du préfet. Il s’agit de procédures de police administrative qui visent à imposer aux propriétaires-bailleurs des travaux de mise en conformité de leurs logements, en cas de risque sanitaire avéré pour les occupants. Concrètement, l’instruction consiste en une analyse du signalement, et si nécessaire, une enquête, un rapport et la préparation de la décision du préfet.



Ainsi, dans les dizaines d'affaires traitées fin 2020, les rapports établis par la directrice générale de l'ARS pointent des défaillances du système électrique qui présentent "un danger pour la sécurité des occupants" ou encore une absence partielle ou pas assez suffisante d'un dispositif de retenue de personnes.



Comme dans cet habitat insalubre situé dans le quartier de La Bretagne à Saint-Denis, où le propriétaire d'un immeuble situé chemin de la Roseraie laisse ses locataires vivre au milieu d'appareillages électriques détériorés, avec aucune prise de terre, sans aucune protection contre les surintensités.



"un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des occupants"



Des manques qui avaient conduit les locataires à utiliser de manière abusive des rallonges et des multiprises pour pallier "l'existence d'appareillages non fonctionnels" indique l'ARS dans son rapport établi fin octobre. Une situation qui constitue "un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des occupants, et nécessite une intervention urgente afin d'écarter les risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie", avait explicité l'agence.



Toujours dans le chef-lieu, au chemin Marionnette à La Montagne, un autre propriétaire est prié d'écarter le danger que présentait l'installation électrique du domicile qu'il loue à un membre de sa famille. Pire, le domicile ne comporte aucun appareil général de commande et de protection et l'installation électrique de fortune du logement fait exposer ses occupants "à des risques de contact directs et indirects avec des éléments sous tension ainsi qu'à des risques d'incendie en cas de surintensité".



Des manques également relevés dans un domicile loué à la Plaine-des-Palmistes rue Lucien Boyer, qui dispose d'un chauffe-eau à gaz vétuste et non raccordé à un dispositif d'évacuation des gaz brûlés vers l'extérieur. Ce système est tout simplement installé dans une pièce exiguë, "humide et mal ventilée" précise l'enquête menée par l'ARS début décembre.



Enfin, parmi tant d'autres, un autre propriétaire, du Sud cette fois-ci, se fait remonter les bretelles pour plusieurs manques dans le domicile qu'il loue au chemin Boeuf à la Ravine des Cabris.



Une fois de plus, c'est l'installation électrique de l'appartement qui est pointé du doigt, avec une mise en danger de la sécurité de ses occupants. Appareillages électriques détériorés dans l'ensemble des pièces du logement et même inadaptés dans le volume de sécurité de la salle d'eau, absence de liaison équipotentielle principale et de continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle d'eau, infiltrations du tableau électrique, occupants exposés à des risques de contact directs avec des éléments sous tension...La liste est longue comme on peut le constater.



Comment aboutissent les mises en demeure ?



Dans toutes ces affaires et face aux multiples risques causés par ces habitats, les autorités ont mis en avant la nécessité d'une intervention urgente de la part des propriétaires.



Pour les propriétaires-bailleurs indélicats, qualifiés de "marchands de sommeil", l’ARS peut être amenée à dresser des procès-verbaux d’infractions et à saisir la cellule de lutte contre les marchands de sommeil, pilotée par le Parquet. Les sanctions pénales encourues sont conséquentes, s’agissant de délits, punis de peines d’emprisonnement et d’amendes pouvant atteindre 100.000 euros.



Ces derniers ont un mois après la réception de leur mise en demeure pour "supprimer les risques", indique la préfecture. En cas de non-exécution des mesures préconisées par les autorités dans les délais fixés, les travaux seront procédés d'office aux frais des propriétaires sans autre mise en demeure préalable.



Une moyenne de 250 signalements par an



L’ARS est saisie en moyenne chaque année de 250 signalements portant sur l’habitat dégradé, dont environ 20% relèvent de l’insalubrité. S’agissant des signalements qui ne relèvent pas de l’insalubrité (environ 80%), l'Agence s’astreint à les réorienter, après analyse, vers les maires au titre de l’application du Règlement sanitaire départemental (RSD) ou de leur pouvoir de police spéciale en matière de sécurité des immeubles.



L’ARS s’efforce également de structurer les circuits de signalement en lien avec ses partenaires, avec l’objectif de centrer son action sur la lutte contre les marchands de sommeil. Ce travail est conduit dans le cadre du Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) piloté par le préfet, qui fédère les acteurs de la lutte contre l’habitat indigne (LHI) à La Réunion.



Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur