A la Une .. "Local lé vital": Lancement d'une campagne régionale pour encourager à consommer péï

"Je consomme local, pour faire vivre mon économie et les familles réunionnaises". Afin d'aider à la reprise du monde économique face à la crise sanitaire du Covid-19, une campagne collaborative régionale intitulée "Local Lé Vital – Nout’ Tout’ Ansamb pou l’Emploi Péï" va être lancée dans les prochains jours. Objectif de cette campagne: accompagner les entreprises et producteurs locaux mais aussi des secteurs durement touchés comme l'artisanat ou le tourisme avec le soutien de la consommation locale "dans une démarche qui soit la plus vertueuse pour l'économie réunionnaise", en favorisant les circuits-courts, explique Didier Robert, qui a fait un point ce matin avec les représentants du monde économique. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 15 Juillet 2020 à 18:11 | Lu 185 fois





Un comité économique exceptionnel avait déjà été réuni le 17 mars dernier par la Région Réunion avec les acteurs économiques locaux et qui avait accouché du Plan régional de soutien exceptionnel de 80 millions d'euros pour l'accompagnement des entreprises réunionnaises durement touchées par le confinement. Pour rappel, six dispositifs d’aides (le Fonds de Solidarité Nationale, le Fonds de Garantie Régionale, les prêts "Rebond", le chèque numérique renforcé, le Fonds de Solidarité Régional et le Fonds de Sauvegarde) avaient été mis en place par la collectivité régionale à travers une plate-forme dédiée aux aides économiques exceptionnelles.



Le lancement officiel de la campagne "Local Lé Vital – Nout’ Tout’ Ansamb pou l’Emploi Péï" a été fait en présence d'Olivier Rivière, Vice-Président de l'IRT, d'Azedine Bouali, président de la FRT (Fédération réunionnaise du tourisme), d'Ibrahim Patel, président de la CCIR, d'Haroun Gany, vice-Président de la CMAR, de Patrick Serveaux, président de l'UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie), d'Eric LEUNG, Président de la CPME, et de Daniel Moreau, Président de l’ADIR.



Cette nouvelle campagne de communication est le fruit d’un travail partenarial avec le concours des filières touristiques avec l’IRT, la FRT, l’UMIH et les OTI ; l’artisanat avec Chambre des Métiers et de l’Artisanat, le Commerce de proximité avec la CCIR et l’Industrie avec l’ADIR.



"Soutenir l'activité économique et permettre la reprise post Covid-19 ; sauver l'emploi en valorisant les métiers et l'offre de services et de produits locaux ; et créer un élan de fierté, de solidarité, de reconnaissance des filières réunionnaises qui ont du talent et du savoir-faire, tels sont les leitmotivs de cette campagne", explique la Région.



"C'est une des préconisations que nous avons posées avec l'ensemble des acteurs économiques, chambres consulaires ou organisations professionnelles pour tenir compte de tout ce qui s'est passé durant cette crise sanitaire", explique Didier Robert, au micro d'Otv . Pour le président de Région, toutes les conséquences devront être tirées de cette période "pour en saisir des opportunités", d'où le lancement de cette campagne de communication pour vanter "le savoir-faire réunionnais", aussi bien dans le domaine du commerce, de l'artisanat ou encore de l'industrie. "Nous avons besoin, pour mieux accompagner les entreprises réunionnaises aujourd'hui, qu'il y ait une démarche citoyenne et solidaire de l'ensemble des Réunionnais", poursuit le patron de la Pyramide inversée.











