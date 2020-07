" Local Lé Vital, Nout’ Tout’ Ansamb pou l’Emploi Péï "

C’est la nouvelle campagne collaborative Régionale lancée par La Région Réunion avec le concours des filières de l’économie Réunionnaise.



Les objectifs principaux de la campagne sont de relancer durablement la consommation locale qui a été durement impactée lors de la période de confinement, tout en favorisant les circuits courts pour ancrage territorial plus marqué.



Soutenir l’activité économique et permettre la reprise post Covid-19 ; sauver l’emploi en valorisant les métiers et l’offre de services et de produits locaux ; et créer un élan de fierté, de solidarité, de reconnaissance des filières réunionnaises qui ont du talent et du savoir-faire, tels sont les leitmotivs de cette campagne.



" Local, Lé Vital " est un message fort, pour symboliser l’aspect essentiel et fondamental de faire appel à nos forces vives, à nos professionnels de l’artisanat, de l’industrie, du commerce de proximité, et du tourisme réunionnais pour repartir sur de nouvelles bases dans notre façon consommer.



" Je consomme local, pour faire vivre mon économie et les familles réunionnaises "