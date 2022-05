Législatives

Lobby des pesticides : "Des vases communicants qui en disent tant !"

Génération Ecologie demande l’application immédiate de la loi qui autorise la France et les Outre-mer à stopper l’usage des pesticides, indiquent les candidats Ruth Dijoux, Ludovic Sautron et Vincent Défaud.

Par N.P - Publié le Vendredi 27 Mai 2022 à 09:43





- Vincent Defaud, membre du Conseil Exécutif de Génération Ecologie, chargé des Outre-mer, candidat du Pôle Écologiste sur la 2e circonscription Les études scientifiques, les rapports des instituts de recherche (INSERM, INRAE, IFREMER) confirment que les pesticides (chlordécone, glyphosate, néonicotinoïdes, SDHI) sont dangereux pour notre santé et pour la biodiversité. Les Outre-mer et la France Hexagonale sont touchés par le scandale des pesticides. Bruxelles a adopté la stratégie ambitieuse dite « de la ferme à la fourchette » en imposant à l’agriculture européenne une réduction de 50% de l’utilisation des pesticides d’ici à 2030.Et voilà que nous apprenons que l’ancienne cheffe de cabinet du désormais ministre de l’Agriculture Marc Fesneau rejoint le lobby des pesticides ! Ce passage depuis le Ministère de l’Agriculture vers le lobby de l’agro-chimie, a été accepté sans réserves et de manière peu compréhensible par la HATVP (Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique). Il faut en finir avec ce mélange des genres, une loi de séparation des lobbys et de l’Etat s’impose !Génération Ecologie demande l’application immédiate de la loi qui autorise la France et les Outre-mer à stopper l’usage des pesticides !Citoyennes et citoyens de France Hexagonale et des Outre-mer, mobilisons-nous pour défendre notre santé et notre environnement contre le lobby des pesticides.