LoL, Fifa, Tekken...La ligue d’Esport Réunion lance sa saison 2023

Bien sûr, tous les matchs de la compétition sont disponibles en streaming sur la plateforme Twitch. L’Open Season de la ligue réunionnaise d’Esport est lancée. Les équipes qui souhaitent se lancer peuvent désormais s’inscrire pour tenter de se mettre en bonne position pour le reste de la saison. Comme l’année dernière, trois licences sont disponibles pour nos compétiteurs : Valorant, Rocket League ou bien encore League of Legends.Par équipe de trois pour Rocket League ou cinq pour Valorant et LOL , les équipes peuvent s'inscrire dès maintenant afin de participer aux premiers matchs en mars.L’Esport Réunion annonce également à ses fans que l’année dernière, Fifa 23 sera bien représentée. Nouveauté pour 2023, les arrivées de Tekken 7 et Street Fighter 6 devraient ravir les fans de jeux de combat. Là encore vous pouvez déjà vous inscrire pour tenter de remporter le titre. Les inscriptions aux deux premières étapes sont gratuites, mais après les barrages, une participation d’une cinquantaine d’euros vous sera demandée.Bien sûr, tous les matchs de la compétition sont disponibles en streaming sur la plateforme Twitch.