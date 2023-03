Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Liya GOUPIL, jeune nageuse de l’ASEC expatriée aux USA ! Liya GOUPIL, la nageuse de l’ASEC natation de la Ville de Saint-Paul, a traversé les océans pour concilier études et sport en Floride.

Connue pour avoir enchaîné des performances remarquables dans les bassins et les qualifications aux championnats nationaux juniors, Lyna GOUPIL a trouvé un rythme à sa mesure à près de 9 fuseaux horaires des latitudes de l’île de La Réunion. Ayant intégré la Keyser University de West Palm Beach en Floride depuis août 2022, la jeune femme a fait un bond sur la mappemonde vers le “Sunshine State” qui a quelques ressemblances avec son île natale grâce à ses belles heures d’ensoleillement dans l’année.

La jeune Saint-Pauloise, âgée de 19 ans, s’est d’ailleurs intégrée rapidement grâce à un accueil chaleureux.

Au-delà de réussir avec brio ses études avec un bachelor en médecine, Lyna a en effet décroché pas moins de 6 médailles d’argent aux Championnats Nationaux Universitaires NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics) qui se sont déroulés du 1er au 4 mars 2023 à Columbus, en Géorgie.

C’est dans un univers sécurisé et très bien encadré sur le plan sportif que la jeune nageuse évolue. Titrée en individuelle sur 200 mètres avec un record national pour la NAIA en 1’49″83, elle se retrouve également en première place du podium en relais 4×50 et 4×100 et 4×200 en nage libre.

La spécialiste des courtes distances confirme aussi sur 50 mètres (23″24) et 100 mètres (50″08) en nage libre avec deux performances individuelles récompensées par de l’argent.

Élue deux fois meilleure nageuse de Sun Conférence et désormais multiple médaillée, Liya GOUPIL se classe parmi les trois meilleures nageuses de la NAIA.

Des choix qui en valent la peine

La jeune femme est fière de ses choix ” le sport et les études se concilient très bien, et tout est fait pour qu’on se sente bien et qu’on puisse se donner à fond dans notre double projet”.

Depuis le chemin parcouru et la classe de natation du collège de Plateau-Caillou, où son talent prometteur avait été repéré par les encadrants de l’ASEC et notamment d’Antoine LE GOFF, Liya est la preuve d’un parcours conciliant scolarité et carrière de nageuse à La Réunion, et tout particulièrement à Saint-Paul grâce au Centre d’Accession et de Formation (CAF) soutenue par la Mairie, l’Académie, le club de l’ASEC, et la Fédération Française de Natation.

Toujours licenciée à Saint-Paul, Liya GOUPIL rejoindra prochainement La Réunion pendant les vacances universitaires de mai.

Une fois que Lyna aura validé son semestre aux Etats-Unis, elle rentrera sur l’île pour se préparer aux championnats de France Élite qui auront lieu en juin à Rennes, elle continuera de réaliser ses rêves aux Jeux des îles.

C’est une jeune femme ambitieuse que la Ville de Saint-Paul félicite pour sa passion, ses choix ainsi que ses records régionaux !







