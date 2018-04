<<< RETOUR La Réunion Positive

Livre Péi : Deuxième édition de l’opération de promotion du livre réunionnais



Visant à promouvoir la création littéraire et l’édition réunionnaises, cette manifestation mobilisera, samedi 21 avril, 90 écrivains et illustrateurs locaux aux quatre coins de l’île.



Une trentaine de structures ( librairies, bibliothèques, espaces culturels, musée et cinéma ) proposeront rencontres-dédicaces, lectures, contes, ateliers de loisirs créatifs, animations musicales, jeux, ateliers cuisine marmailles et spectacles. Le programme complet des animations est à retrouver sur la page



Facebook :



Les Réunionnais sont également invités à y partager leurs coups de coeur en y postant photos et avis sur leurs livres locaux préférés.

Mobilisant l’ensemble de la filière du livre local, cette manifestation a rencontré un vif succès lors de sa première édition l’an dernier, tant sur le plan commercial qu’en matière de visibilité. L’opération avait en effet permis une belle mise en avant de l’édition réunionnaise par les médias locaux et les libraires avaient totalisé des ventes de livres péi 4,5 fois supèrieures à celles d’un samedi ordinaire.



La filière espère à nouveau toucher un large public cette année grâce à la diversité des genres édités et impliquer la population, à travers cette opération, dans le soutien à l’économie du livre local.



À l’occasion de cette manifestation, la Bibliothèque départementale de la Réunion dévoile les chiffres de la production éditoriale locale. En hausse de 11% depuis 2015, cette production s’élevait à 149 titres publiés en 2017, dont 103 livres adultes et 46 livres jeunesse.



En terme de ventes, le top 10 des meilleures ventes de livres locaux réalisé par les libraires voit arriver en tête ex-aequo La Réunion faune et flore, guide naturaliste publié par Austral éditions et l’essai historique d’Olivier Fontaine, Histoire de la Réunion et des Réunionnais publié par Orphie.

Association interprofessionnelle des métiers du livre, La Réunion des livres lance également, à l’occasion de son dixième anniversaire, son nouveau site internet. Cet outil actualisé et au service du livre péi recense écrivains, illustrateurs, éditeurs, parutions et manifestations littéraires locales.

www.la-reunion-des-livres.re



Le 21 avril j’achète un livre péi :



Qu’est-ce qu’un « livre péi » ?

Le terme désigne ici un livre édité par un éditeur local, c’est-à-dire un éditeur dont le siège social est basé à La Réunion.



Pourquoi le 21 avril ?

Parce que c’est le samedi le plus proche de la journée mondiale du livre et du droit d’auteur.



Pourquoi avoir créé cette opération ?

Parce que les livres édités à La Réunion souffrent d’un déficit de communication. Variée et de qualité, la production éditoriale réunionnaise ne peut rivaliser, en terme de publicité, avec les grosses maisons d’édition nationales. Il s’agit donc à travers cette opération annuelle de braquer les projecteurs sur le livre péi pour mieux le faire connaître aux lecteurs et inciter les Réunionnais à soutenir cette filière économique locale.



Comment se décline cette opération ?

Depuis février 2017, une page Facebook dédiée met en avant la production éditoriale locale en informant les lecteurs des parutions de nouveautés, rencontres et dédicaces d’auteurs ou encore salons et animations. Les lecteurs sont invités à y partager leurs coups de coeur livre péi à travers des « selflivres » et susciter ainsi des échanges autour de ces livres. (Lire par ailleurs)

Samedi 21 avril 2018, La Réunion fêtera le livre péi à travers de nombreuses animations en librairies, bibliothèques et autres structures culturelles (Lire parailleurs).

La Réunion des Livres compte également sur le soutien des médias locaux pour mettre en lumière, durant cette période, écrivains, illustrateurs et éditeurslocaux.



www.facebook.com/livrepei L’association La Réunion des Livres présentait aujourd’hui, en présence de ses partenaires, la DAC-oI, la Région Réunion et le Département, le programme de la deuxième édition de son opération « J’achète un livre péi ! ».Visant à promouvoir la création littéraire et l’édition réunionnaises, cette manifestation mobilisera, samedi 21 avril, 90 écrivains et illustrateurs locaux aux quatre coins de l’île.Une trentaine de structures ( librairies, bibliothèques, espaces culturels, musée et cinéma ) proposeront rencontres-dédicaces, lectures, contes, ateliers de loisirs créatifs, animations musicales, jeux, ateliers cuisine marmailles et spectacles. Le programme complet des animations est à retrouver sur la pageFacebook : www.facebook.com/livrepei/ Les Réunionnais sont également invités à y partager leurs coups de coeur en y postant photos et avis sur leurs livres locaux préférés.Mobilisant l’ensemble de la filière du livre local, cette manifestation a rencontré un vif succès lors de sa première édition l’an dernier, tant sur le plan commercial qu’en matière de visibilité. L’opération avait en effet permis une belle mise en avant de l’édition réunionnaise par les médias locaux et les libraires avaient totalisé des ventes de livres péi 4,5 fois supèrieures à celles d’un samedi ordinaire.La filière espère à nouveau toucher un large public cette année grâce à la diversité des genres édités et impliquer la population, à travers cette opération, dans le soutien à l’économie du livre local.À l’occasion de cette manifestation, la Bibliothèque départementale de la Réunion dévoile les chiffres de la production éditoriale locale. En hausse de 11% depuis 2015, cette production s’élevait à 149 titres publiés en 2017, dont 103 livres adultes et 46 livres jeunesse.En terme de ventes, le top 10 des meilleures ventes de livres locaux réalisé par les libraires voit arriver en tête ex-aequo La Réunion faune et flore, guide naturaliste publié par Austral éditions et l’essai historique d’Olivier Fontaine, Histoire de la Réunion et des Réunionnais publié par Orphie.Association interprofessionnelle des métiers du livre, La Réunion des livres lance également, à l’occasion de son dixième anniversaire, son nouveau site internet. Cet outil actualisé et au service du livre péi recense écrivains, illustrateurs, éditeurs, parutions et manifestations littéraires locales.Le terme désigne ici un livre édité par un éditeur local, c’est-à-dire un éditeur dont le siège social est basé à La Réunion.Parce que c’est le samedi le plus proche de la journée mondiale du livre et du droit d’auteur.Parce que les livres édités à La Réunion souffrent d’un déficit de communication. Variée et de qualité, la production éditoriale réunionnaise ne peut rivaliser, en terme de publicité, avec les grosses maisons d’édition nationales. Il s’agit donc à travers cette opération annuelle de braquer les projecteurs sur le livre péi pour mieux le faire connaître aux lecteurs et inciter les Réunionnais à soutenir cette filière économique locale.Depuis février 2017, une page Facebook dédiée met en avant la production éditoriale locale en informant les lecteurs des parutions de nouveautés, rencontres et dédicaces d’auteurs ou encore salons et animations. Les lecteurs sont invités à y partager leurs coups de coeur livre péi à travers des « selflivres » et susciter ainsi des échanges autour de ces livres. (Lire par ailleurs)Samedi 21 avril 2018, La Réunion fêtera le livre péi à travers de nombreuses animations en librairies, bibliothèques et autres structures culturelles (Lire parailleurs).La Réunion des Livres compte également sur le soutien des médias locaux pour mettre en lumière, durant cette période, écrivains, illustrateurs et éditeurslocaux.

La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > Retour en images : Meeting national d’athlétisme Culturanoo : Vivons notre Culture