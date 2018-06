Livre Bleu Outre-mer : Bâtir collectivement un nouveau modèle de développement

La Ministre des Outre-mer, Annick Girardin a remis ce jeudi 28 juin 2018 au Président de la République, Emmanuel Macron, le Livre Bleu Outre-mer, fruit des échanges qui ont eu lieu dans le cadre des Assises des Outre-mer.

Je tiens tout d’abord à souligner la volonté du Président de la République qui, dès son élection, a choisi de lancer cette large concertation, à l’écoute de ce qu’il appelle « l’archipel de France », reconnaissant ainsi la diversité des territoires, et donc des problématiques.



Si ce Livre Bleu contient des propositions pragmatiques dans le domaine économique, touristique ou encore social, j’insiste pour ma part sur la nécessité d’adapter les dispositifs en faveur de nos gramounes en les intégrant dans une vision globale et stratégique à l’échelle des territoires.



Emmanuel Macron a également annoncé un accompagnement réel à la structuration des filières agricoles dans une démarche d’excellence en améliorant la capacité de production pour permettre, à terme, de créer de la richesse et d’exporter davantage les produits réunionnais.



Cet exercice ouvre désormais la voie à un nouveau modèle de développement qu’il nous appartient de bâtir collectivement, dans l’unité et la solidarité.



Cyrille Melchior, Président du Département