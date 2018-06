Livraison d’une demi-NRL : "Un vrai débat"

"La Nouvelle Route du Littoral est une route de 12,7 km entre la Possession et Saint-Denis. C’est cet ouvrage-là que nous entendons réaliser, dans sa globalité et qui sera posé. Cela n’a aucun sens d’essayer de construire des demi-routes ou des quarts de routes.



Le point de base, c’est celui de la sécurité. Il y a autant d’éléments liées à l’insécurité sur la route entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis, qu’entre la Grande Chaloupe et la Possession. Cela serait un non-sens de ne faire qu’une partie de la route et de laisser la deuxième en l’état actuel. Cela serait même une faute lourde.



Le chantier de la NRL concerne l’ensemble du linéaire pour pouvoir être éloigné de la falaise et permettre aux usagers d’avoir une route qui soit sécurisée.



S’il devait y avoir un décalage trop important entre la finalisation de la digue et celle du viaduc, est-ce que nous pouvons imaginer rendre une partie, au moins, du projet à la circulation ?



C’est un vrai débat, une vraie question. Cela obligerait à mobiliser 10 à 15 millions d’euros presque pour rien. Mais en même temps, imaginez-vous simplement en tant qu’usager, être sur l’ancienne route, regarder une partie de la route terminée et sur laquelle vous ne pouvez pas rouler avec un risque d’éblouis …. Evidemment il y a débat.



C’est un débat de bon sens qui est posé. À nous maintenant, de travailler dans les meilleures conditions possibles, de réduire l’écart de réalisation entre les deux parties de cette route."