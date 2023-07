Livr’anlèr continue jusqu’à samedi

L’occasion idéale d’emmener vos marmay et de rencontrer les artistes, auteurs et éditeurs. Le réseau de lecture publique de la Ville de Saint-Paul, labellisée Ville d’Art et d’Histoire, propose également aux enfants, âgés de 6 à 12 ans, des ateliers autour de la lecture.Placée sous le signe de la liberté cette année, cette manifestation vise à faire la promotion du livre péi et de la lecture de manière ludique. En partenariat avec de nombreux acteurs, dont La Réunion des livres, association organisatrice, cette manifestation permet aux réunionnais de partager un moment de détente autour du livre.Retrouvez le programme détaillé ici . Ne ratez pas les lectures suspendues, qui auront lieu ce samedi 22 juillet, accessible dès 5 ans, sur inscription.