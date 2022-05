A la Une . Live vidéo - Rallye du Sud Sauvage : 2e jour de compétition

Le deuxième rallye de la saison prend fin cet après-midi au terme des cinq spéciales dominicales entre Manapany et Les Lianes à Saint-Joseph. Suivez le live : Par Zinfos974 - Publié le Dimanche 22 Mai 2022 à 09:17



Suivez le second jour de compétition du Rallye du Sud Sauvage avec Sport974 et Zinfos974. La deuxième épreuve du championnat de La Réunion des rallyes s'achève ce dimanche en début d'après-midi.