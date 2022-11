Live vidéo - Aérien : cette nouvelle impulsion pour Pierrefonds sera-t-elle la bonne ?

Mais bien avant le Covid, l’aéroport vivotait au gré des impulsions politiques censées redonner de l’activité à un aéroport dont l’utilité a pu être remise en cause il y a quelques années. Faut-il arrêter d'injecter des millions d’euros pour faire vivre Pierrefonds ou faut-il, au contraire, maintenir cette piste pour les compagnies aériennes, notamment celles qui couvrent les liaisons de la zone océan Indien ?



André Thien Ah Koon, président du syndicat mixte de Pierrefonds, a résolument fait le pari de redonner ses lettres de noblesse à l’aéroport sudiste et ça commence ce mercredi par le premier mouvement aérien que les élus sudistes espèrent qu'il sera suivi d’une longue série.



A ses côtés étaient présents Norman Omarjee, le vice-président de Région représentant la société d'économie mixte Sematra, Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre, Joseph Brema, président directeur général d’Air austral ainsi qu’une délégation mauricienne invitée pour cette nouvelle page à écrire.



A 12h50 comme annoncé sur le programme, le vol inaugural d’Air austral en provenance de l’aéroport Sir Seewoosagu Ramgoolam, a atterri. Ce vol vient marquer la reprise des liaisons commerciales entre l’île soeur et le sud de La Réunion.



Sur des images de Régis Labrousse