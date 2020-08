La grande Une Live Vidéo - Jean Castex fait le point sur l'épidémie du Coronavirus

Le Premier ministre s'exprime ce jeudi matin, aux côtés des ministres de la Santé Olivier Véran et de l'Education Jean-Michel Blanquer, pour faire le point sur la situation épidémique en France. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 27 Août 2020 à 12:33 | Lu 1139 fois

Jean Castex fait le point, ce jeudi 27 août à 10h30 depuis Matignon, aux côtés des ministres de la Santé Olivier Véran et de l'Education Jean-Michel Blanquer, sur l'épidémie de Covid-19 en France.



Les annonces marquantes du chef du gouvernement :



"Nous comptions moins de 1000 nouveaux cas par jour à la fin du confinement, nous sommes aujourd'hui à plus de 3000. Bien sûr, il faut interpréter ces chiffres avec prudence, nous testons beaucoup plus de monde. Mais cette montée en puissance des tests n'explique pas tout : le pourcentage de personnes positives augmente"



"Ce virus circule beaucoup chez les jeunes, en particulier pour la tranche 20-30 ans. Ils présentent des taux positifs proches de 6%, plus que la moyenne nationale. Les asymptomatiques sont en nombre élevé au sein de cette population. Le nombre d'hospitalisation commence à augmenter, lentement mais sûrement"



"Le virus circule dans toutes les régions (voir la carte réactualisée plus bas) . Dans la majorité des départements, l'incidence a dépassé les 10 pour 100.000 habitants. Il y a toutefois de fortes disparités. Un certain nombre de départements ont dépassé le seuil de 50 pour 100.000, un seuil important. Nous avons pris la décision d'inscrire 19 nouveaux départements en rouge, cela porte au total le nombre de départements concernés à 21. Tirer le signal d'alarme ne signifie pas que nous sommes dans une situation grave comme en début d'année, nous en sommes encore très loin. On estime qu'à l'époque le taux d'incidence se situait à 1000 pour 100.000"



"Nous voulons que cette reprise en septembre soit la plus large possible, dans un cadre sécurisé. Plus l'activité s'arrête, plus la crise économique et sociale s'amplifie, plus les conséquences humaines seront dramatiques"



"Des plans de reconfinement territoriaux ou globaux sont prêts. Notre système hospitalier est près aussi à une éventuelle nouvelle vague de patients, en terme de lits, masques, médicaments, réanimateurs. Mais notre objectif est de tout faire pour éviter un reconfinement, surtout généralisé, et un afflux massif de patients, tel que nous l'avons connu. Cet objectif est à notre portée, pour peu que nous soyons tous mobilisés"



"L'essentiel des contaminations se font dans les espaces privés, dans notre quotidien"



"Porter un masque, ce n'est pas toujours très simple. Se tenir à distance des autres, ce n'est pas un réflexe spontanée. Mais avouons ensemble que ce ne sont pas des contraintes insurmontables. Évitez les fêtes familiales, respectez les gestes barrière en milieu familial"



"Dans tous les territoires, j'ai demandé aux représentants de l'Etat d'établir des plans de contrôle, afin de s'assurer du respect des règles. Il ne suffit pas d'édicter des obligations, encore faut-il contrôler"



Réactualisation des zones de circulation active :





