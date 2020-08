A la Une . Live Vidéo - Arrivée d'un E-3F AWACS à La Réunion, une première depuis 12 ans

C'est une première depuis 2008. Un avion E-3F AWACS, faisant partie de la 36ème escadre de commandement et de conduite aéroportée, s'est posé ce samedi peu avant midi sur le tarmac de la base aérienne 181 de Gillot. Par Samuel Irlepenne - Publié le Samedi 29 Août 2020 à 13:12 | Lu 780 fois

L'appareil, véritable tour de contrôle volante de l'armée française, embarque 19 membres d'équipage dont 4 pour le seul cockpit. Il participera à une mission d'entraînement à la projection longue distance mais aussi à un entraînement de déploiement sur les terrains extérieurs.



Plusieurs pays utilisent cet appareil de fabrication américaine (le constructeur n'est autre que Boeing) pour l'US Air Force américaine, la Royal Air Force britannique, les forces de l'OTAN, les forces aériennes saoudiennes et bien entendu l'Armée de l'air française.



Cette dernière en possède quatre et sont appelés SDCA (pour Système de détection et de commandement aéroporté). Ils sont regroupés au sein du 36ème EDCA (Escadron de détention et de commandement aéroporté) à Avord (Cher) et sont opérationnels depuis 1992. Ils participent à tous les conflits dans lesquels la France est engagée.



Capable de voler à une altitude de plus de 9000 mètres (soit 30 000 pieds), l'E-3F AWACS est capable, en plus de ses missions de surveillance de l'espace aérien, de détecter des cibles mobiles à plus de 400 km de distance.



Le lieutenant-colonel Émilie, commandant de bord, ...





Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur

