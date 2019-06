A la Une .

Live/Photos/Vidéos Sakifo 2019 : De l'euphorie à la créole

Plus de 16 000 personnes se sont déplacées hier soir pour le talentueux Ben Harper. Accompagné de ses guitares, il a plongé plus d'une heure durant le public du Sakifo dans son univers envoûtant et éclectique. Une 16ème édition réussie où les concerts se sont brillament enchaînés sur les 3 jours de ce festival. Même si Ben Harper était la tête d'affiche de cet événement, le public a pu découvrir et redécouvrir d'autres artistes tels que : Peter Doherty, Morcheeba, Kel Assouf, Blinky Bill, mais également nos artistes locaux PLL, Zène't Panon, Simon Lagarrigue, Aurus, Gadiembé Maloya... Sakifo 2019 la mèt la Réunion en lèr. Retour en images (vidéos et photos):

































Ben Harper : Folk/Blues



Aurus : Pop Sophistiquée



Hommage à Kaya avec le Groupe Racine Tatane



crazé Maloya avec Simon Lagarrigue



Blinky Bill et son électro hip hop



Maloya nout tradition aevec le Zènet' Panon



Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com